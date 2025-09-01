San Juan, teñido de blanco en la cordillera y en las redes

El paisaje de San Juan despertó este lunes bajo un manto blanco que sorprendió a los vecinos y llenó las redes sociales de postales invernales. Tras el temporal del último domingo, la nieve llegó a varios puntos de la periferia de la provincia y, para muchos, fue un espectáculo inesperado.

Una de las imágenes que más llamó la atención fue capturada por Claudio González, un lector que compartió desde el centro de San Juan una vista de la cordillera cubierta de nieve entre los edificios, un contraste que deslumbró a los internautas. Por su parte, Cintia Cortez publicó un video de su viaje a Pedernal, en Sarmiento, acompañado de un muñeco de nieve acomodado sobre el auto, mostrando la diversión que el fenómeno trajo a quienes se animaron a salir.

Video: Cintia Cortez pic.twitter.com/1BIxCZzfYe — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 1, 2025

Desde el Observatorio El Leoncito, en Calingasta, también compartieron varias fotos junto a un posteo explicativo. Según informaron, el temporal de Santa Rosa llegó incluso al CASLEO, recordando que este fenómeno recibe su nombre de la tradición local: alrededor del 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima, es habitual que se registren tormentas y nevadas que anuncian la transición del invierno hacia la primavera. No es un temporal fijo ni garantizado, pero sí un fenómeno recurrente en esta época del año.

CASLEO CONICET on Instagram: "El temporal de Santa Rosa llegó al CASLEO El "temporal de Santa Rosa" es el nombre popular de un fenómeno climático que suele darse alrededor del 30 de agosto, día en que se conmemora a Santa Rosa de Lima, la primera santa de América. No se trata de un temporal fijo ni asegurado, sino de tormentas de origen atmosférico que suelen aparecer en esta época, cuando el invierno empieza a dar paso a la primavera. Les compartimos algunas postales de cómo se vivió hoy, 30 de agosto, en el CASLEO. ph: @muy_nelas @rorro.britos @eliass_munoz #temporal #tormenta #temporaldesantarosa #observatory #observatorio"

El fotógrafo Lucas Poblete se sumó a los registros con imágenes de Iglesia cubierto de nieve, completando un panorama blanco que recorrió toda la provincia y volvió a demostrar la belleza de la cordillera sanjuanina en pleno cambio estacional.