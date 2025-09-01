Ya podés pagar la SUBE con tarjetas bancarias y celulares en San Juan: cuáles son las líneas habilitadas

El Ministerio de Gobierno de San Juan informó que, desde este lunes 1º de septiembre, quedan habilitados los nuevos lectores proporcionados por SUBE en más de 600 unidades de la Red Tulum . De esta forma, se podrá pagar con tarjetas bancarias y celulares .

Desde ahora, los usuarios de colectivos cuentan con nuevos medios de pago, que aportará comodidad al usuario. Cabe aclarar que los estudiantes, docentes (que poseen boleto gratuito) y personas que poseen algún beneficio de Nación, deberán seguir operando con tarjeta SUBE.

Además de la tarjeta SUBE física o digital, ya se puede abonar el boleto con:

Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard.

Celulares y relojes con tecnología NFC, asociados a esas tarjetas.

Códigos QR, generados desde aplicaciones bancarias o billeteras digitales.

Líneas habilitadas

Las 122 líneas de jurisdicción provincial que ya aceptan estos nuevos medios de pago son: 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 100, 101, 102, 103, 104, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 140, 141, 142, 160, 161, 162, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 320, 321, 322, 323, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 360, 361, 362, 363, 364, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 420, 421, 422, 423, 440, 441, 442, 460, 461, 462, 501, 502, 503, 504, 505, 560, 601, 602, 701, 702, 801, 802, 803, 808, A, B, C, D, E, TEO y TNS.

Cómo usar cada medio de pago

Tarjeta, celular o reloj: indicar al chofer el destino y acercar el medio de pago elegido al validador, debajo de la pantalla, donde dice "Acercá tu tarjeta".

Código QR: indicar al chofer el destino, generar el código en la billetera virtual y apuntarlo de frente a la cámara, ubicada en la parte inferior del validador.

Valor del pasaje y beneficios sociales

El precio del pasaje no varía según el medio de pago, siendo el mismo al que se abona con una SUBE.

Las personas que paguen con tarjeta SUBE física o digital continúan accediendo a los descuentos otorgados por el Estado Nacional, como la Tarifa Social Federal y Boleto Escolar y Docente Gratuito.

Se recuerda que para mantener activos el beneficio social se puede actualizar la tarjeta SUBE en el validador del colectivo a través de Atributo a bordo.