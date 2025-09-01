lunes 1 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡A cruzar los dedos!

La suerte llegó a dos familias sanjuaninas, que ganaron más de $13.000.000 en el Quini 6

Dos sanjuaninos acertaron cinco números en la jugada “Siempre Sale” del Quini 6, en agencias de Rawson y Pocito. El premio podrá reclamarse hasta el 15 de septiembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Dos familias de San Juan comenzaron la semana con una alegría inesperada. Se convirtieron en millonarias gracias al Quini 6. Así lo confirmaron desde la Gerencia de Juegos de la Caja de Acción Social, que informó que ambos afortunados acertaron cinco números en la jugada “Siempre Sale” y se llevaron un premio total de $13.363.469.

Lee además
el club angaqueros del sud celebro su 114° aniversario junto a su comunidad
Una velita más

El Club Angaqueros del Sud celebró su 114° aniversario junto a su comunidad
un corte de luz afecto a varias zonas de san juan: que paso, segun naturgy
¡Alerta!

Un corte de luz afectó a varias zonas de San Juan: qué pasó, según Naturgy

Uno de los ganadores realizó su apuesta en la agencia N°885 de Rawson, con los números 01 – 03 – 06 – 28 – 29 – 40.

El otro apostador eligió sus cifras en la agencia N°948 de Pocito, con la combinación 01 – 03 – 20 – 22 – 28 – 40. La jugada premiada estuvo compuesta por los números 01 – 03 – 20 – 28 – 29 – 40.

Los ganadores tienen tiempo hasta el 15 de septiembre para reclamar el premio, que promete cambiarles la vida y llenar de ilusión a toda su familia.

image

Temas
Seguí leyendo

Ya podés pagar la SUBE con tarjetas bancarias y celulares en San Juan: cuáles son las líneas habilitadas

Cómo preparar sopaipillas en San Juan: las recetas fáciles más buscadas para combatir el frío

La angustia tras el temporal: con los techos goteando y los muebles bajo bolsas

¿Cómo armar una huerta casera en San Juan? El paso a paso y tips imperdibles

Abrieron las preinscripciones para cadetes en la Policía de San Juan: cómo anotarse

La humedad, enemigo desconocido en San Juan: cómo secar la ropa tras la lluvia

Afirman que en parte de San Juan llovió en 2 días la mitad del promedio anual y que fue un fenómeno "raro": ¿sigue el frío?

Cecilia Mas y su especial collage de sentimientos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Desde el Hospital Rawson pidieron colaboración a los sanjuaninos para dar con los familiares de un hombre de 29 años que está internado y solo.
¡Atención!

Buscan a algún familiar de un hombre de 29 años que está internado en el Hospital Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan
Oficial

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios
Santa Lucía

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios

Víctor El Chino Díaz. Foto cuando empezó a ser investigado por el crimen de Catita Moreno.
Violencia sin fin

El ex barrabrava de San Martín que mató a "Catita" Moreno suma otra causa: amenazas y agresión a un hombre

Desde Angaco, una familia espera que su hijo de sólo días de vida haya llegado con el pan bajo el brazo y les traiga suerte en el próximo sorteo de viviendas del IPV. video
Videonota

Cuatro testimonios y un mismo sueño, en el inicio de elección de barrios para el sorteo de viviendas del IPV

Desde el Hospital Rawson pidieron colaboración a los sanjuaninos para dar con los familiares de un hombre de 29 años que está internado y solo.
¡Atención!

Buscan a algún familiar de un hombre de 29 años que está internado en el Hospital Rawson

Te Puede Interesar

Un corte de luz afectó a varias zonas de San Juan: qué pasó, según Naturgy
¡Alerta!

Un corte de luz afectó a varias zonas de San Juan: qué pasó, según Naturgy

Por Redacción Tiempo de San Juan
El duro mensaje del padre de Lucía Rubiño tras el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray
En las redes

El duro mensaje del padre de Lucía Rubiño tras el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray

El prontuario del delincuente señalado por una balacera: una fuga y los robos de $10.000.000 y computadoras
Conmoción en Santa Lucía

El prontuario del delincuente señalado por una balacera: una fuga y los robos de $10.000.000 y computadoras

Ya podés pagar la SUBE con tarjetas bancarias y celulares en San Juan: cuáles son las líneas habilitadas
Red Tulum

Ya podés pagar la SUBE con tarjetas bancarias y celulares en San Juan: cuáles son las líneas habilitadas

Manuel Adorni, vocero del Gobierno, junto a Karina Milei.
Nuevo capítulo

El Gobierno denunció "una operación de inteligencia ilegal" por la filtración de los audios de Karina Milei