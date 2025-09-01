La suerte llegó a dos familias sanjuaninas, que ganaron más de $13.000.000 en el Quini 6

Dos familias de San Juan comenzaron la semana con una alegría inesperada. Se convirtieron en millonarias gracias al Quini 6. Así lo confirmaron desde la Gerencia de Juegos de la Caja de Acción Social , que informó que ambos afortunados acertaron cinco números en la jugada “Siempre Sale” y se llevaron un premio total de $13.363.469.

Uno de los ganadores realizó su apuesta en la agencia N°885 de Rawson, con los números 01 – 03 – 06 – 28 – 29 – 40.

El otro apostador eligió sus cifras en la agencia N°948 de Pocito, con la combinación 01 – 03 – 20 – 22 – 28 – 40. La jugada premiada estuvo compuesta por los números 01 – 03 – 20 – 28 – 29 – 40.

Los ganadores tienen tiempo hasta el 15 de septiembre para reclamar el premio, que promete cambiarles la vida y llenar de ilusión a toda su familia.