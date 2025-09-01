El temporal dejó en jaque a un refugio de perros en Chimbas y necesitan del apoyo de los sanjuaninos

El último temporal que azotó a San Juan no solo golpeó a familias y barrios vulnerables, sino también a espacios solidarios que contienen a los más indefensos. En Chimbas, el refugio “ La Casita de Tronquito ” quedó seriamente afectado por las intensas lluvias y ahora sus responsables apelan a la colaboración de la comunidad.

El agua ingresó a las casillas donde viven decenas de perros y gatos, obligando a trasladarlos de urgencia hacia un sector más alto. La falta de un piso de cemento en el predio hizo que la situación se complicara todavía más, ya que las estructuras precarias quedaron anegadas.

Ante esta realidad, Cecilia y Miguel —los encargados del refugio— lanzaron una campaña solidaria. Su objetivo es reunir fondos para construir una base firme y mejorar la división de espacios, lo que también ayudaría a evitar peleas entre los animales.

Quienes deseen sumarse con una donación pueden hacerlo a través de transferencias a los siguientes alias: lacasitadetronquito (Mercado Pago), refugiocasitadetronq (Banco Francés) o fincarefugio2 (Tarjeta Naranja). Todas las cuentas se encuentran a nombre de Cecilia Montaño.