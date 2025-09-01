lunes 1 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El paso a paso

Cómo preparar sopaipillas en San Juan: las recetas fáciles más buscadas para combatir el frío

En días de temperaturas bajas, las casas sanjuaninas se llenan del aroma de las sopaipillas, un plato que une tradición, sabor y simpleza. Te contamos cómo hacerlas y algunas variantes para disfrutar en familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Para el frío aparece un clásico que nunca falla en San Juan. Las sopaipillas, también conocidas como tortas fritas. Este alimento casero, económico y de preparación rápida, es una de las tradiciones culinarias que se mantiene vigente en barrios, plazas y casas de familia.

Lee además
llego el frio: receta facil y rapida de sopaipillas sanjuaninas
Santa Rosa

Llegó el frío: receta fácil y rápida de sopaipillas sanjuaninas
que hacer cuando hay un corte de luz y como proteger los electrodomesticos
Tips

Qué hacer cuando hay un corte de luz y cómo proteger los electrodomésticos

En San Juan, la costumbre es hacerlas en tardes de frío, acompañadas por mate, café o incluso como guarnición de sopas y guisos. Aunque la receta tradicional sigue siendo la más repetida, hoy existen varias variantes que permiten disfrutarlas dulces, esponjosas o rellenas.

La receta clásica sanjuanina

La versión más sencilla es también la más difundida. Lleva harina, sal, grasa o manteca y agua tibia. Se amasa, se deja reposar unos minutos y se fríe en aceite o grasa caliente. En pocos pasos, se logra una docena de tortas fritas que pueden servirse solas o espolvoreadas con azúcar.

Ingredientes básicos (para 12 unidades):

  • 500 g de harina común
  • 1 cucharadita de sal
  • 2 cucharadas de grasa o manteca
  • Agua tibia, cantidad necesaria
  • Aceite o grasa para freír

Con levadura, más esponjosas

Algunas familias incorporan levadura para que las sopaipillas resulten más suaves y aireadas. El procedimiento requiere dejar levar la masa antes de freír, lo que demora la preparación, pero aporta una textura diferente.

Versión dulce

Otra alternativa es sumar azúcar y polvo de hornear a la masa. Una vez fritas, se espolvorean con azúcar común o impalpable. Esta variante suele servirse como postre o acompañada de miel y arrope de uva.

Opciones para acompañar

Las sopaipillas se consumen principalmente con mate, pero también se utilizan como acompañamiento de locro, puchero o guisos. En algunos hogares se rellenan con queso o se untan con dulce de membrillo derretido.

Una tradición que se mantiene

Más allá de las variantes, las sopaipillas siguen siendo un emblema de las tardes frías en San Juan. Prepararlas no solo significa cocinar, sino también compartir: la mesa de la cocina convertida en espacio de reunión, con la sartén al fuego y la familia esperando que lleguen doradas y humeantes al plato.

Temas
Seguí leyendo

San Juan, teñido de blanco en la cordillera y en las redes

Un corte de luz afectó a varias zonas de San Juan: qué pasó, según Naturgy

Ya podés pagar la SUBE con tarjetas bancarias y celulares en San Juan: cuáles son las líneas habilitadas

La suerte llegó a dos familias sanjuaninas, que ganaron más de $13.000.000 en el Quini 6

La angustia tras el temporal: con los techos goteando y los muebles bajo bolsas

¿Cómo armar una huerta casera en San Juan? El paso a paso y tips imperdibles

Abrieron las preinscripciones para cadetes en la Policía de San Juan: cómo anotarse

La humedad, enemigo desconocido en San Juan: cómo secar la ropa tras la lluvia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Desde el Hospital Rawson pidieron colaboración a los sanjuaninos para dar con los familiares de un hombre de 29 años que está internado y solo.
¡Atención!

Buscan a algún familiar de un hombre de 29 años que está internado en el Hospital Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan
Oficial

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios
Santa Lucía

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios

Víctor El Chino Díaz. Foto cuando empezó a ser investigado por el crimen de Catita Moreno.
Violencia sin fin

El ex barrabrava de San Martín que mató a "Catita" Moreno suma otra causa: amenazas y agresión a un hombre

Desde Angaco, una familia espera que su hijo de sólo días de vida haya llegado con el pan bajo el brazo y les traiga suerte en el próximo sorteo de viviendas del IPV. video
Videonota

Cuatro testimonios y un mismo sueño, en el inicio de elección de barrios para el sorteo de viviendas del IPV

Desde el Hospital Rawson pidieron colaboración a los sanjuaninos para dar con los familiares de un hombre de 29 años que está internado y solo.
¡Atención!

Buscan a algún familiar de un hombre de 29 años que está internado en el Hospital Rawson

Te Puede Interesar

Un corte de luz afectó a varias zonas de San Juan: qué pasó, según Naturgy
¡Alerta!

Un corte de luz afectó a varias zonas de San Juan: qué pasó, según Naturgy

Por Redacción Tiempo de San Juan
El duro mensaje del padre de Lucía Rubiño tras el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray
En las redes

El duro mensaje del padre de Lucía Rubiño tras el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray

El prontuario del delincuente señalado por una balacera: una fuga y los robos de $10.000.000 y computadoras
Conmoción en Santa Lucía

El prontuario del delincuente señalado por una balacera: una fuga y los robos de $10.000.000 y computadoras

Ya podés pagar la SUBE con tarjetas bancarias y celulares en San Juan: cuáles son las líneas habilitadas
Red Tulum

Ya podés pagar la SUBE con tarjetas bancarias y celulares en San Juan: cuáles son las líneas habilitadas

Manuel Adorni, vocero del Gobierno, junto a Karina Milei.
Nuevo capítulo

El Gobierno denunció "una operación de inteligencia ilegal" por la filtración de los audios de Karina Milei