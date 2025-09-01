Cuatro encapuchados armados asaltaron a un remisero y a su pasajero en Costanera

Un viaje en remis se transformó en una verdadera pesadilla para un chofer y su pasajero, cuando cuatro sujetos encapuchados los emboscaron y los asaltaron en la avenida Costanera, en Chimbas. Les quitaron sus pertenencias, dinero y hasta los celulares.

Chofer en desgracia Un remisero fue asaltado en Chimbas y le sacaron hasta la plata de Mercado Pago

La violenta emboscada se produjo el domingo a la madrugada a un costado de la avenida Costanera y la calle Martina Capanay, en Chimbas. Una patrulla policial del Comando Radioeléctrico llegó al lugar y asistió a los dos damnificados, un chofer de apellido Farías y un joven de apellido Balderramo, afirmaron fuentes policiales.

El chofer relató a los uniformados que trasladaba al muchacho a otro lugar de Chimbas y, en ese trayecto, fueron interceptados por los cuatro ladrones que, con el rostro cubierto, los obligaron a detenerse en medio de la calle. Allí los rodearon y los amenazaron con armas blancas.

Los delincuentes se repartieron entre ambos: al chofer le quitaron la recaudación de la noche, sus documentos y hasta las llaves del vehículo, mientras que al joven pasajero le arrebataron su cartera con un iPhone en su interior, según fuentes policiales. El atraco duró contados minutos, pero la violencia empleada dejó a las víctimas en estado de shock.

Tras el asalto, los malvivientes escaparon rápidamente, presuntamente a pie, aprovechando los descampados de la Costanera. Las autoridades sospechan que luego abordaron un vehículo de apoyo para huir de la zona. La denuncia fue hecha en la Comisaría 30ª, que tiene jurisdicción en el lugar, mientras que personal de la UFI Delitos contra la Propiedad se hizo cargo de la causa.