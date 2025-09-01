Dos menores fueron detenidos tras robar un casco de un hipermercado en Rivadavia

En un procedimiento del Comando Radioeléctrico Norte, la Policía aprehendió a dos menores de edad que habían sustraído un casco protector en Rivadavia.
Los adolescentes intentaron huir en avenida Benavidez, pero la Policía los interceptó.
En un procedimiento del Comando Radioeléctrico Norte, la Policía aprehendió a dos menores de edad que habían sustraído un casco protector en Rivadavia.
Todo comenzó mientras los efectivos realizaban recorridas preventivas por la avenida Benavidez. Allí, al notar la presencia policial, los adolescentes arrojaron un envoltorio negro y emprendieron la huida a pie.
Tras ser interceptados, los uniformados constataron que dentro del envoltorio se encontraba un casco marca Punto Extremo, color rojo con negro, talle XXL.
Durante la entrevista, los menores admitieron haber robado el casco del estacionamiento del Easy, lo que fue confirmado por un guardia de seguridad del lugar.
El hecho fue puesto a disposición del 2° Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, que definirá las medidas a seguir en el caso.