Seis encapuchados asaltaron a una joven en su casa en Albardón y apuntan a los "Carasucias"

Una joven fue sorprendida en su vivienda por una banda de seis delincuentes encapuchados que ingresaron armados durante la madrugada. Los ladrones le sustrajeron una motocicleta y varias pertenencias, y surgieron las sospechas contra los integrantes de un grupo de jóvenes apodados los “Carasucias”.

El violento atraco ocurrió alrededor de las 00.30 de este martes en una vivienda situada en inmediaciones de las calles Cura de las Tuscas y Proyectada 5, en Albardón. La víctima es una joven de apellido Bustos, de 20 años, quien relató que los delincuentes ingresaron por el fondo de la propiedad, vestidos con ropa oscura y encapuchados, portando armas de fuego, según fuentes policiales.

Tras violentar una puerta, los sujetos la intimidaron y se apoderaron de una moto Appia 110 cc de color negro. Luego, la banda huyó en dos motocicletas y un automóvil Ford Focus gris. Además de la moto, los ladrones cargaron con varios pares de zapatillas de distintas marcas y colores.

En la zona circuló la versión de que detrás del hecho estarían los “Carasucias”, una bandita de jóvenes con antecedentes y conocida en el departamento. La denuncia fue recibida por los policías de la Comisaría 18ª y ahora está en manos del personal de la UFI de Delitos contra la Propiedad.