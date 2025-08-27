Una familia fue encerrada por ladrones que entraron a su casa de Capital y los asaltaron

Momentos de terror vivió una familia en Capital, cuando dos delincuentes armados irrumpieron en su vivienda, redujeron a la dueña de casa y a sus dos hijos y los encerraron para concretar el robo. El violento atraco ocurrió en la siesta del martes y no hubo heridos.

Fuentes policiales señalaron que la víctima del asalto fue una mujer de apellido Atampiz, de 44 años, y sus dos hijos: un pequeño de 1 año y un adolescente de 15. Todo sucedió el martes cerca de las 14 en un domicilio de calle Urquiza, a metros de General Paz, revelaron.

Los delincuentes treparon por el cierre perimetral, subieron al techo y desde allí llegaron hasta el fondo de la vivienda, donde sorprendieron a la mujer. La encañonaron con un arma tipo revólver y la obligaron a ingresar al interior. Allí, la mujer quedó encerrada junto a su bebé en una de las habitaciones, mientras que al adolescente lo introdujeron en el baño y trabaron la puerta.

Los ladrones revisaron toda la casa en busca de dinero u objetos de valor, pero finalmente sólo se llevaron un televisor de 60 pulgadas y un par de zapatillas. A pesar de la violencia empleada, ninguna de las víctimas resultó herida ni necesitó asistencia médica.

El hecho fue denunciado por la expareja de la mujer, un hombre de apellido Gómez, quien se acercó hasta la Comisaría 4ª y relató lo sucedido. La Policía trabaja ahora en la búsqueda de los delincuentes, que escaparon con el botín y permanecen prófugos.