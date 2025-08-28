jueves 28 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comisaría 13ra

Rateros: detienen a dos jóvenes por sustraer los retrovisores de una moto en Rivadavia

Los aprehendidos quedaron a disposición de Flagrancia por el delito de hurto en grado de tentativa y serán juzgados en Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-28 at 10.07.11

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en Rivadavia, cuando dos jóvenes fueron sorprendidos en plena acción mientras intentaban robar partes de una motocicleta estacionada en la vía pública.

Lee además
video: batalla campal entre jovenes tras un cumpleanos en pocito
En las redes

Video: batalla campal entre jóvenes tras un cumpleaños en Pocito
La Municipalidad de la Capital invita a los jóvenes a pintar dejar su marca en la ciudad a través de murales.
Una pinturita

Los jóvenes podrán colorear la Capital con murales: hay premios de $1 millón en insumos de arte

Según informó la Comisaría 13°, el episodio ocurrió en el estacionamiento del Café América, donde personal policial fue comisionado tras un aviso del personal de seguridad del lugar. Allí, los agentes entrevistaron a un guardia que aseguró haber visto a dos jóvenes manipulando una motocicleta marca KTM.

El testigo relató que los sujetos estaban desenroscando los espejos retrovisores de la moto. Con esta información, la policía logró interceptar a los sospechosos, identificados como Gonzalo Agustín Díaz Silva y Adrián Uriel Maximiliano Castro , a quienes se les secuestraron los retrovisores sustraídos.

Los aprehendidos quedaron vinculados a la causa por el delito de hurto en grado de tentativa, y en las próximas horas deberán enfrentar a la Justicia bajo el sistema de Flagrancia.

Temas
Seguí leyendo

Huesos hallados en Pocito: harán ADN para confirmar si son del hombre comido por los perros

Realizan campañas solidarias para ayudar a la familia afectada por un incendio en Alto de Sierra

Terrible choque entre un tren y un camión en el ingreso de Media Agua

Condenaron al sanjuanino detenido en el megaoperativo internacional contra la pornografía infantil

Crimen de Mario Alday en Villa del Carril: el acusado quedó preso e hizo una fuerte amenaza sobre su vida

Detienen a una catequista por golpear con una escoba a su hijo de 8 años

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días

Viajaban por una ruta de San Juan con una rueda rellena con cocaína

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
barrio san martin: encontraron a una mujer que llevaba muerta mas de 15 dias
Grave

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario
Atención

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días
Grave

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días

El atraco ocurrió en un domicilio ubicado en calle Urquiza, cerca de General Paz, en Capital.
Violento atraco

Una familia fue encerrada por ladrones que entraron a su casa de Capital y los asaltaron

Seis encapuchados asaltaron a una joven en su casa en Albardón y apuntan a los Carasucias
Ataque en banda

Seis encapuchados asaltaron a una joven en su casa en Albardón y apuntan a los "Carasucias"

Imagen difundidas por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.
Abuso contras menores

El sanjuanino detenido en el megaoperativo por pornografía infantil es un joven empleado de Santa Lucía

Te Puede Interesar

Huesos hallados en Pocito: harán ADN para confirmar si son del hombre comido por los perros
Investigación

Huesos hallados en Pocito: harán ADN para confirmar si son del hombre comido por los perros

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan se ha convertido en la principal exportadora cuyana, impulsada por los minerales. Eso no pasó desapercibido en medios de Mendoza. 
Envíos al mundo

Mendoza mira de reojo a San Juan porque exporta mucho más y lidera en Cuyo

San Juan, mi tierra querida, la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Con foco en las raíces

La Fiesta Nacional del Sol 2025 ya tiene tema: "San Juan, mi tierra querida"

Se viene River: los dos jugadores de peso que recupera San Martín para visitar el Monumental
Torneo Clausura

Se viene River: los dos jugadores de peso que recupera San Martín para visitar el Monumental

Crimen de Mario Alday en Villa del Carril: el acusado quedó preso e hizo una fuerte amenaza sobre su vida
UFI Delitos Especiales

Crimen de Mario Alday en Villa del Carril: el acusado quedó preso e hizo una fuerte amenaza sobre su vida