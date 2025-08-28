Rateros: detienen a dos jóvenes por sustraer los retrovisores de una moto en Rivadavia

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en Rivadavia, cuando dos jóvenes fueron sorprendidos en plena acción mientras intentaban robar partes de una motocicleta estacionada en la vía pública.

Según informó la Comisaría 13°, el episodio ocurrió en el estacionamiento del Café América, donde personal policial fue comisionado tras un aviso del personal de seguridad del lugar. Allí, los agentes entrevistaron a un guardia que aseguró haber visto a dos jóvenes manipulando una motocicleta marca KTM.

El testigo relató que los sujetos estaban desenroscando los espejos retrovisores de la moto. Con esta información, la policía logró interceptar a los sospechosos, identificados como Gonzalo Agustín Díaz Silva y Adrián Uriel Maximiliano Castro , a quienes se les secuestraron los retrovisores sustraídos.

Los aprehendidos quedaron vinculados a la causa por el delito de hurto en grado de tentativa, y en las próximas horas deberán enfrentar a la Justicia bajo el sistema de Flagrancia.