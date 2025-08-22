viernes 22 de agosto 2025

Barrio Dorrego

Violento asalto a un Uber en Concepción: cuatro ladrones lo golpearon para robarle todo

Los atacantes fueron aprehendidos por la Policía y quedaron a disposición de la Justicia, tienen 18 y 19 años.

Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-21 at 23.11.03

Un violento episodio delictivo tuvo lugar en Concepción, cuando un chofer de Uber fue brutalmente golpeado por un grupo de delincuentes. El hecho ocurrió en el Barrio Dorrego, Capital, San Juan, y terminó con dos jóvenes detenidos.

Según fuentes policiales, la víctima circulaba por la zona cuando cuatro hombres lo abordaron. Sin mediar palabra, lo agredieron físicamente y le arrebataron un teléfono celular SAMSUNG A24, además de una billetera con documentación y dinero en efectivo.

Tras el ataque, personal policial desplegó un operativo en el interior del barrio. Fue en esas circunstancias que lograron divisar a dos de los sospechosos deambulando por la zona. Al percatarse de la presencia de los uniformados, intentaron escapar, pero finalmente fueron reducidos y aprehendidos.

Los detenidos fueron identificados como Santiago Exequiel Flores Mercado, de 18 años, y Franco Maximiliano Fernández, de 19. Ambos quedaron a disposición de la Justicia por el delito de robo arrebato. La causa es investigada por el Ayudante Fiscal Pablo Quiroga, de la UFI Flagrancia.

