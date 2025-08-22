Violento asalto a un Uber en Concepción: cuatro ladrones lo golpearon para robarle todo

Un violento episodio delictivo tuvo lugar en Concepción, cuando un chofer de Uber fue brutalmente golpeado por un grupo de delincuentes. El hecho ocurrió en el Barrio Dorrego, Capital, San Juan, y terminó con dos jóvenes detenidos.

Según fuentes policiales, la víctima circulaba por la zona cuando cuatro hombres lo abordaron. Sin mediar palabra, lo agredieron físicamente y le arrebataron un teléfono celular SAMSUNG A24, además de una billetera con documentación y dinero en efectivo.

Tras el ataque, personal policial desplegó un operativo en el interior del barrio. Fue en esas circunstancias que lograron divisar a dos de los sospechosos deambulando por la zona. Al percatarse de la presencia de los uniformados, intentaron escapar, pero finalmente fueron reducidos y aprehendidos.

Los detenidos fueron identificados como Santiago Exequiel Flores Mercado, de 18 años, y Franco Maximiliano Fernández, de 19. Ambos quedaron a disposición de la Justicia por el delito de robo arrebato. La causa es investigada por el Ayudante Fiscal Pablo Quiroga, de la UFI Flagrancia.