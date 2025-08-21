jueves 21 de agosto 2025

Pelaez rompió el silencio luego del escándalo callejero con la policía influencer

El cirujano usó su perfil profesional de Instagram luego de haber quedado demorado por disturbios en la vía pública y de que se especulara que estaba en estado de ebriedad al momento de la detención.

Por Redacción Tiempo de San Juan
fabián pelaez portada.png

El cirujano Fabián Peláez no gana para disgustos y luego de protagonizar un lamentable hecho policial en el que su pareja se tiró de un primer piso de un departamento en Palermo, totalmente drogada, ahora fue vinculado a un sospechoso suceso por disturbios en la vía pública.

Peláez, ya de regreso en San Juan, había bajado su perfil y no se volvió a saber nada más de él, hasta este sábado por la madrugada cuando fue demorado junto a Tamara "La China" Páez, una policía influencer que tiene un largo historial por manejar ebria y protagonizar escándalos.

De hecho, la versión policial indicaba que Peláez y "La China" estaban ambos borrachos y salían de una fiesta que había sido en la casa del cirujano. El episodio sucedió a metros de la Sociedad Israelita, sobre calle Córdoba, y muy cerca de la Central de Policía. Sin embargo, él salió a desmentirlo todo y hasta mostró un test de alcoholemia que muestra que, efectivamente, no había consumido alcohol.

"Ante noticias inexactas y comentarios malintencionados, me veo en la obligación de aclarar lo siguiente. En mi domicilio no se realizó ninguna fiesta de ningún tipo, yo no realicé ningún disturbio en la vía pública y no estaba en estado de ebriedad", aclaró Peláez en un video que subió a sus redes sociales.

En el mismo fragmento, que dura apenas unos segundos, el cirujano sanjuanino mostró el papel del control de alcoholemia al que se sometió voluntariamente. En el mismo se ve una medición de 0.16 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, por debajo de lo permitido en la provincia. Lo que Peláez no aclaró es por qué terminó demorado junto a la "La China" Páez.

