Capturaron a un prófugo en Santa Lucía: evadió a la Justicia en junio y tenía una condena por homicidio

Tras casi dos meses de intensa búsqueda, este jueves por la mañana la policía logró recapturar a un peligroso evadido del Servicio Penitenciario Provincial. Estaba en un barrio en Santa Lucía . Se trata de Manuel Jofre , conocido como “ Cabezón ”, de 32 años, quien en junio pasado no regresó al Penal de Chimbas tras una salida transitoria.

Rawson Cayó en el Barrio La Estación un prófugo que hace 10 meses no volvió de una salida transitoria

El sujeto cumplía una condena de 14 años de prisión por homicidio simple cometido en 2012, además de contar con antecedentes por robo agravado en 2011 y otras causas judiciales. Desde su evasión, las fuerzas policiales habían desplegado diversas tareas investigativas para dar con su paradero.

La recaptura ocurrió en el interior del barrio Santo Tomás, en Santa Lucía, cuando personal de la Brigada de Comisaría 5ta detectó su presencia durante un patrullaje encubierto. Al advertir la llegada de los uniformados, Jofre intentó escapar trepando techos de viviendas vecinas.

La persecución se extendió por varias cuadras y estuvo a cargo de un Oficial Subinspector junto a dos agentes. Según las fuentes, el prófugo se mostró violento: profirió insultos contra los policías y se resistió a la aprehensión, forcejeando hasta que finalmente fue reducido.

Tras su captura, Jofre fue trasladado hasta la sede de Comisaría 5ta, donde quedó a disposición del Juzgado de Ejecución Penal en turno. Desde allí se coordinará su reingreso al Servicio Penitenciario para continuar con la condena que había quedado interrumpida en junio.