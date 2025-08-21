jueves 21 de agosto 2025

Justicia

La banda de los "roba ruedas" quedaron presos e investigados de diferentes delitos

Seis imputados se sentaron frente al juez por primera vez. Tras una maratónica audiencia, el magistrado les dictó la prisión preventiva, cuatro de ellos la cumplirán en el penal de Chimbas y dos, domiciliaria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-21 at 09.31.22

Este jueves se realizó la audiencia contra los seis detenidos en la causa de los “roba ruedas” de San Juan. Todos se sentaron frente al juez y tras una maratónica audiencia, que duró casi cuatro horas, el magistrado determinó dictarles la prisión preventiva a todos por el término de tres meses.

Los imputados que quedaron en la mira de esta causa son: Mauricio Rodríguez, Carlos Páez, Gastón Guzmán, Pablo Emanuel Díaz, Ramón Héctor Anes y Lucas Solis. Todos quedaron imputados de diferentes delitos y el juez de Garantías Diego Sanz les otorgó la preventiva, a dos de ellos más morigerada. Los que irán al penal son: Rodríguez, Guzmán, Díaz y Solis. Mientras que los dos restantes (Anes y Páez) se les dictó la domiciliaria.

WhatsApp Image 2025-08-21 at 09.31.25
Fiscales coordinadores de UFI Delitos Contra la Propiedad: Claudia Salica y Cristian Catalano.

Cabe destacar que dos personas todavía son intensamente buscadas: Nelson Arturo Vivares y Rubén Augusto Díaz. Ambos cumplen el rol de comercializar lo sustraído.

En palabras claras, para los fiscales Claudia Salica y Cristian Catalano de UFI Delitos Contra la Propiedad, toda esta banda está señalada de ser una asociación ilícita. Cada uno con un rol diferente se encargaban de atacar en estacionamientos de supermercados. Su maniobra era buscar vehículos que no tenga testigos cerca y sacaban las ruedas.

WhatsApp Image 2025-08-21 at 09.31.26
Abogados defensores de los acusados.

Los allanamientos para dar con estos sujetos comenzaron el martes 19 de agosto. Se hicieron diferentes procedimientos en el Gran San Juan, alrededor de siete allanamientos en simultáneo para dar con estos sujetos, que son investigados desde hace tiempo por la Justicia.

Estos son los prófugos

image

