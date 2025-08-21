jueves 21 de agosto 2025

Santa Lucía

Impactante siniestro vial en Ruta 40 Sur: un auto volcó tras chocar con otro vehículo

El choque tuvo lugar pasadas las 17 horas, enfrente del supermercado Makro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-21 at 5.34.46 PM

n fuerte accidente de tránsito se registró este martes por la tarde sobre Ruta 40 Sur, a la altura del supermercado Makro. El hecho ocurrió alrededor de las 17, cuando un Volkswagen Gol y un Toyota Yaris colisionaron en plena calzada.

image

Producto del impacto, el Gol terminó volcado, generando gran preocupación entre los automovilistas que transitaban la zona. Si bien el siniestro fue de gran magnitud, en principio no se reportaron heridos de gravedad.

Personal policial acudió de inmediato al lugar para asistir a los ocupantes de los vehículos y ordenar el tránsito.

