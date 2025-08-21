Impactante siniestro vial en Ruta 40 Sur: un auto volcó tras chocar con otro vehículo

n fuerte accidente de tránsito se registró este martes por la tarde sobre Ruta 40 Sur, a la altura del supermercado Makro. El hecho ocurrió alrededor de las 17, cuando un Volkswagen Gol y un Toyota Yaris colisionaron en plena calzada.

image Producto del impacto, el Gol terminó volcado, generando gran preocupación entre los automovilistas que transitaban la zona. Si bien el siniestro fue de gran magnitud, en principio no se reportaron heridos de gravedad.

Personal policial acudió de inmediato al lugar para asistir a los ocupantes de los vehículos y ordenar el tránsito.

Compartí esta nota en redes sociales:







