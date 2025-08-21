Cuál es el estado de salud de la mujer que fue rociada con nafta por su ex

Después del grave episodio de violencia de género que se registró en 25 de Mayo , en el que un hombre intentó prender fuego a su ex pareja , la víctima del ataque se encuentra en buen estado de salud y fuera de peligro. Así lo indicaron fuentes allegadas al caso que sacudió al departamento del Este sanjuanino, cuando se conoció que una mujer policía fue rociada con nafta por un sujeto que, como consecuencia, fue detenido.

Tentativa de femicidio Intentó prender fuego a su ex en 25 de Mayo: en junio la mujer ya lo había denunciado por una golpiza

Fuentes calificadas dijeron que el agresor, identificado como Jorge Mercado , sorprendió a la joven cuando discutían en el interior de su auto. Afortunadamente, la víctima pudo escapar y pedir ayuda de inmediato. En ese momento, el violento sujeto fue reducido por testigos y, más tarde, detenido y trasladado a la Comisaría 9na, donde permanece aprehendido, a disposición de la Justicia.

La muchacha, que cumple funciones en la Policía de San Juan, sufrió lesiones en sus extremidades y, por lo severo que resultó el ataque, la fiscalía lo imputará por homicidio agravado por el vinculo y por ser en contexto de violencia de género, en grado de tentativa. Se estima que la audiencia de formalización del caso se ejecute este próximo viernes.

Además del intento de femicidio, los fiscales que instruyen la causa, Mario Panetta y Claudia Ruiz Carignano, de UFI CAVIG, podrían endilgarle el delito de amenazas coactivas. Lamentablemente, para la víctima no es la primera vez que se convierte en el blanco de la violencia de su ex. Las fuentes señalaron que en CAVIG hay al menos tres presentaciones contra la misma persona.