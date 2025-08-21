Viento Zonda: La UNSJ también suspendió actividades en la mañana del viernes

Primero fue el ministerio de Educación de San Juan el que advirtió la suspensión de las actividades en todos los niveles y modalidades para la mañana de este viernes por la alerta de viento Zonda, que extendió el Servicio Meteorológico Nacional.
Luego la UNSJ hizo lo propio con los colegios universitarios. Ahora, la alta casa de estudios informó que también sus penderán sus actividades matutinas este viernes las facultades de Ingeniería; Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Filosofía, Humanidades y Artes; Ciencias Sociales; Arquitectura; Urbanismo y Diseño y Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud.