viernes 22 de agosto 2025

Camino a las Legislativas

La primera foto de los candidatos de Milei en San Juan con "El Jefe"

Abel Chiconi y Cristina Tejada, primero y segunda en la lista local de La Libertad Avanza, se tomaron una foto con Karina Milei. La postal es un fuerte espaldarazo nacional a los que compiten por una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Karina Milei chiconi
WhatsApp Image 2025-08-21 at 22.01.04

La hermana del presidente Javier Milei y principal arquitecta de la estrategia electoral de La Libertad Avanza, Karina Milei, encabezó en Buenos Aires una producción fotográfica junto a los candidatos del espacio de todo el país. Entre ellos estuvieron los sanjuaninos Abel Chiconi y Cristina Tejada, quienes se sumaron a la puesta en escena de la llamada ola violeta. Chiconi y Tejada encabezan la fórmula con la que competirá LLA por las tres bancas que se ponen en juego para San Juan. Acompaña Gabriel Sancassani, bloquista disidente.

WhatsApp Image 2025-08-21 at 22.01.04

La iniciativa no fue un simple gesto. Karina Milei, reconocida como la operadora más influyente dentro del armado libertario, busca consolidar una imagen unificada de la fuerza política y alinear a los referentes provinciales con los lineamientos nacionales.

Chiconi es actualmente vicepresidente del Instituto Nacional de la Vid y el Vino (INV), con una relación cercana a Federico Sturzenegger y un perfil identificado con el modelo libertario que impulsa LLA. Tejada, por su parte, es abogada y afronta su primera disputa electoral, representando la renovación que promueve el espacio.

Ambos dirigentes sanjuaninos permanecerán en Capital Federal hasta el sábado 23 de agosto, donde participarán de una capacitación intensiva organizada por la conducción de LLA. El objetivo es reforzar el mensaje de campaña, coordinar estrategias y afianzar la presencia del espacio en cada distrito. Es que esta elección es crucial para los violetas: implica lograr conseguir soldados para ejecutar en el Congreso los planes de gobierno del León.

Con esta movida, Karina Milei vuelve a mostrar su poder de influencia y que es la dirigente que ordena, impulsa y proyecta la expansión nacional de La Libertad Avanza. No se descarta que "El Jefe" visite San Juan durante la campaña, que oficialmente comienza el 27 de agosto.

