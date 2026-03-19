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Burlas

Tras el acto del PRO, los libertarios llenaron las redes sociales de memes

Los dardos apuntaron contra lo que consideran el escaso poder de convocatoria de Mauricio Macri

Por Agencia NA
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Distintos representantes y militantes de La Libertad Avanza (LLA) se encargaron este jueves de cuestionar el acto del PRO en Parque Norte. Las críticas estuvieron direccionadas al poco poder de convocatoria del partido en amarillo, con foco en la participación del ex presiente Mauricio Macri en el streaming del partido.

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El funcionario Juan Carreira, director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia desde junio de 2024, se mueve en X bajo el usuario Juan Doe. En horas de la tarde, una vez finalizado el acto, se burló de la cantidad de personas que vieron la entrevista que le hicieron al ex mandatario en el canal de YouTube del espacio.

“En el stream del lanzamiento de Macri como candidato hay 114 personas en vivo. Buen número para el PRO igual”, expresó.

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Otro usuario que se identifica con LLA se burló de la estética del evento que se desarrolló en Parque Norte. "Volvieron los globitos de colores”, escribió en la red social.

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Más allá de estos comentarios en X, en el oficialismo insistieron en que las acciones de Macri y compañía están en baja, lo que, dicen, los lleva a la fuerza a copiar modos y estilos de Javier Milei: “Son la segunda marca”, indicaron en la Casa Rosada tras la actividad del partido, al quitarle importancia al plenario del PRO.

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