Macri aseguró que en 2007 Alberto Fernández "lo intimó" para girarle fondos a la Fundación de las Madres

El ex presidente Mauricio Macri aseguró este miércoles que mientras ejercía como jefe de Gobierno de la Ciudad, el entonces jefe de Gabinete del kirchnerismo Alberto Fernández “lo presionó” para que enviara fondos públicos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales, la declaración del ex mandatario duró aproximadamente 20 minutos; allí ratificó que en el año 2007, Fernández, quien era el jefe de Gabinete de Cristina Kichner, lo llamó telefónicamente con el fin de que “paguen más certificados” a esa fundación.

En la misma línea, aseguró que el Gobierno nacional de aquel entonces le exigía el envío de esos recursos para continuar con las obras, pero que, para ello, necesitaban “comprobantes de avance” y así aprobar nuevos giros de fondos.

Por otra parte, Macri también habló las reuniones que tenía al respecto con el ex senador Esteban Bullrich, quien llevaba adelante la cartera de Acción Social en la Ciudad, y señaló que no podían seguir pagando porque "habían cobrado bastante más del doble de lo que habían ejecutado”.

Su citación como ex jefe de Gobierno porteño se debió a que la ciudad de Buenos Aires era una de las jurisdicciones donde se ejecutaron los proyectos habitacionales que están sospechados de haber sido parte de la supuesta malversación de fondos.

También declararon, por la misma causa, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; los hermanos Pablo y Sergio Schocklender y otros ex funcionarios por el presunto delito de administración fraudulenta por la construcción de viviendas sociales.