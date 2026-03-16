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Congreso

El gobierno restringe intervenciones presenciales en las audiencias por la Ley de Glaciares

Según lo dispuesto por el mileísmo en el Congreso, sólo 200 de 50.000 inscriptos podrán expresarse personalmente en la audiencia pública por al reforma de la Ley de Glaciares.

Por Agencia NA
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El bloque de diputados de La Libertad Avanza estableció un mecanismo de participación de las audiencias públicas para la reforma de la ley de Glaciares y por el cual solo podrán exponer unos 200 de los 50 mil inscriptos en forma presencial o virtual, por lo que la mayoría deberá hacerlo por escrito o través de un vídeo.

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Pese a los pedidos de la oposición de ampliar la cantidad de días de las reuniones públicas que se efectuarán el 25 y 26 de marzo, el oficialismo mantuvo las fechas que se definieron en el plenario de la comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.

De esta manera, la exposiciones presenciales se restringirán a casi un centenar mientras, que otro centenar lo hará por Zoom en la segunda audiencia pública. El resto deberá conformarse con mandar su postura por escrito o a través de un vídeo que no podrá superar los cinco minutos.

Esta restricción será rechazada por los sectores opositores del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas, que pidieron ampliar las audiencias y que se oponen a la reforma de la ley de Glaciares, cuya sanción es reclamada por un conjunto de gobernadores aliados para impulsar inversiones mineras.

En una resolución firmada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolas Mayoraz, se estableció que solo podrán exponer de manera presencial en la primera jornada, o por Zoom en la segunda, los primeros inscriptos de cada uno de los 24 distritos.

“Se invitará a participar en las audiencias de forma presencial el día miércoles 25 de marzo y virtual el día jueves 26 de marzo, a quienes se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción (provincia)”, se señala en la resolución publicada en la web de la Cámara de Diputados, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Se señala que “se garantizará la participación de representantes de las veinticuatro (24) jurisdicciones del país, asegurando una adecuada participación federal. Todas las presentaciones ya sean las presentadas de forma presencial, virtual, video o por escrito recibidas serán incorporadas al expediente legislativo como antecedentes para su consideración en el marco del tratamiento del proyecto”.

Los legisladores afirman que tomaron esa decisión “en uso de las facultades otorgadas por el artículo 114 bis del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Plan de Trabajo y Reglamento Anexo de la Audiencia Pública” aprobado en la reunión conjunta de las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales del 4 de marzo.

En la nota se precisa que “quienes se encuentren inscriptos en el registro habilitado hasta el viernes 20 de marzo a las 20:00 horas, podrán hacer llegar sus ponencias de manera escrita (artículo 3° del Reglamento de la Audiencia Pública) y/o adjuntando un video, de no más de 5 minutos de duración, a la “Comunidad” del Canal de Youtube Oficial de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”

Argumentan que “este mecanismo constituye una práctica habitual en procesos de audiencias públicas y permite asegurar la consideración de todas las opiniones recibidas”.

Destacan que “la magnitud de inscripciones registradas torna materialmente imposible la exposición presencial y virtual de la totalidad de los interesados dentro de un plazo razonable, sin afectar el normal desarrollo de la actividad parlamentaria. En consecuencia, la adopción de criterios organizativos resulta necesaria para garantizar un debate ordenado, federal y sustantivo”.

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