martes 10 de marzo 2026

Diputados

Casi 20.000 inscriptos: La oposición pide ampliar la audiencia pública por Glaciares

El gobierno nacional busca minimizar el número de inscriptos. Pretende que la reforma a la Ley de Glaciares tenga dictamen de Diputados tras Semana Santa, y se sancione en abril.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Legisladores de diversos bloques de la oposición presentaron una nota formal ante las autoridades de la Cámara de Diputados para exigir una extensión de las jornadas de audiencia pública destinadas a debatir la reforma de la Ley de Glaciares. El pedido surge tras conocerse que, hasta el momento, se han registrado 18.000 personas interesadas en exponer, una cifra calificada como "histórica y sin antecedentes" por referentes del sector ambientalista.

Vista del Glaciar El Caballito, en el cerro Mercedario de San Juan. Diputados ahora debe tratar el proyecto de Ley de  Glaciares que fue aprobado por el Senado en febrero. 
Congreso de la Nación

Habrá audiencia pública por la Ley de Glaciares antes de debatir los cambios votados en el Senado
El sanjuanino libertario José Peluc, presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
Diputados

Cómo será la audiencia pública que a fines de marzo debatirá la reforma a la Ley de Glaciares

Un cronograma insuficiente

La convocatoria oficial, publicada este martes en el Boletín Oficial, contempla únicamente dos jornadas: el 25 de marzo para ponencias presenciales y el 26 de marzo para la modalidad virtual. Sin embargo, la normativa de la audiencia establece que cada exposición puede durar hasta cinco minutos. Según los cálculos de las organizaciones, si los 18.000 inscriptos hicieran uso de su tiempo, se requerirían más de dos meses ininterrumpidos de discursos, lo que vuelve el cronograma de dos días "totalmente insuficiente".

El fundamento legal y los antecedentes

La solicitud fue enviada al presidente de la Cámara, Martín Menem, y a los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz) y de Recursos Naturales (José Peluc). Los firmantes, entre los que se encuentran los diputados Maximiliano Ferraro, María Inés Zigarán, Sabrina Selva y Natalia de la Sota, basan su pedido en:

  • La Constitución Nacional: El artículo 41, que garantiza el derecho a un ambiente sano.
  • El Acuerdo de Escazú: La Ley 27.566 obliga al Estado a asegurar mecanismos de participación pública abiertos, inclusivos y efectivos en decisiones ambientales.
  • Precedentes históricos: Los legisladores recordaron que durante el debate de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2018 se realizaron 15 audiencias públicas con más de 700 expositores, demostrando que el Congreso tiene la capacidad de garantizar instancias deliberativas prolongadas.

Tensión con el cronograma oficial

Mientras la oposición y organizaciones como Greenpeace advierten que "sin glaciares no habrá agua" y exigen un proceso "abierto y federal", el oficialismo mantiene una postura diferente. Desde La Libertad Avanza han desalentado las cifras de la oposición y sugieren que la inscripción no implica la presencia efectiva de todos los anotados. La intención del Gobierno es emitir dictamen tras Semana Santa para lograr la aprobación del proyecto en el recinto durante el mes de abril.

Ante esta situación, la oposición también ha solicitado que se publique y actualice cada 24 horas el listado oficial de inscriptos, cuyo registro permanece abierto hasta el viernes 20 de marzo. La resolución de esta puja determinará si el debate se ajusta a los tiempos rápidos que pretende el Ejecutivo o si se extiende durante semanas para dar voz a los miles de ciudadanos anotados.

