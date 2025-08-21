jueves 21 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Por sobreventa

Tras el show de "Q´Lokura", más de 70 sanjuaninos denunciaron irregularidades y se avanza en los acuerdos

Defensa al Consumidor recibió e intervino en más de 70 denuncias de sanjuaninos que no pudieron disfrutar del show de “Q´Lokura”. Conciliación y reparación, los acuerdos arribados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Lo que debería haber sido una fiesta se volvió en un verdadero escándalo que podría haber terminado en tragedia. El show de “Q´Lokura" en San Juan se sobrevendió y muchos de los espectadores que esperaban pasar una increíble velada no lograron ni pasar el ingreso. Esto derivo a una condena judicial contra el empresario Pablo Sanguedolce por sobreventa de entradas. Por su parte, desde Defensa al Consumidor intervinieron en más de 70 denuncias de sanjuaninos que pese a haber tenido su entrada en mano, no pudieron ingresar al concierto.

Lee además
La profesora que lleva la cultura sanjuanina a Estados Unidos.
Personajes sanjuaninos

La profesora que lleva la cultura sanjuanina a Estados Unidos
cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienen en el instituto odontologico tienen obra social
Migración de pacientes

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienen en el Instituto Odontológico tienen obra social

A un mes y medio del episodio, desde la Dirección de Defensa al Consumidor informó que se recibieron más de 70 denuncias por diversos reclamos relacionados al espectáculo. Debido a esto, el organismo puso en marcha su mecanismo de conciliación, una instancia clave en la que los equipos de abogados e instructores acompañan a los damnificados para alcanzar acuerdos que reparen los derechos vulnerados.

image

En ese sentido, señalaron que avanzan en la cantidad de casos solucionados a favor de los consumidores. “Saqué la entrada con tiempo y no pude ingresar al show. Me acerque a defensa al consumidor, realice la denuncia y en menos de 15 días me llamaron para la audiencia de conciliación con la otra parte. Llegué a un acuerdo, me devolvieron el importe de la entrada. Destacó el rápido accionar de defensa al consumidor en estos casos”, indicó una de las damnificadas, Carla Irazoque.

Trabajar en conjunto y en equipo es la base que permite brindar mayor confianza y transparencia a toda la comunidad.

De esta manera, la Dirección de Defensa al Consumidor reafirma su compromiso de estar al servicio de los consumidores, construyendo día a día una provincia más justa y con relaciones de consumo más equilibradas.

Es importante dejar en claro que hasta la fecha continúan recibiendo denuncias, reclamos y dudas en torno a los conflictos que podrían haber vivido los espectadores el día del recital.

Temas
Seguí leyendo

Video: así llegó el viento Zonda al Norte sanjuanino

Afirmaron que, antes de fin de año, funcionaría el servicio de diálisis en un departamento de San Juan

Tras la amenaza de bomba al Centro Cívico, la madre llevó al autor de la llamada a la comisaría

La valentía de un padre y su hija para salvar a una perrita que temblaba en medio de un canal

El Día del Estudiante se festejará otra vez en el Parque de Mayo: ¿llegarán artistas nacionales?

Nuevo sorteo del IPV en San Juan: los detalles de los barrios y fechas

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

El importante dato para quienes van a la Quebrada de Zonda: en qué zonas se puede hacer asado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El viento Zonda será protagonista en San Juan este jueves.
Para tener en cuenta

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Por Mario Godoy

Las Más Leídas

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios
Incorregible

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios

El comerciante Santiago Ariza, el denunciado.
Arreglo judicial

Un pocitano vendió la llave de un negocio que no tenía habilitación, se quedó con la plata y lo obligaron a devolverla

El viento Zonda será protagonista en San Juan este jueves.
Para tener en cuenta

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?
Lo último

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela
Internado

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela

Te Puede Interesar

Capturaron a un prófugo en Santa Lucía: evadió a la Justicia en junio y tenía una condena por homicidio
Barrio Santo Tomás

Capturaron a un prófugo en Santa Lucía: evadió a la Justicia en junio y tenía una condena por homicidio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Chacareros sanjuaninos, en crisis: alertan que por la baja de consumo habrá menos producción en el verano
Preocupante

Chacareros sanjuaninos, en crisis: alertan que por la baja de consumo habrá menos producción en el verano

Nación ya traspasó a San Juan dos barrios de Casa Activa, ¿qué pasa con los de Procrear en zona top?
Obras

Nación ya traspasó a San Juan dos barrios de Casa Activa, ¿qué pasa con los de Procrear en zona top?

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienen en el Instituto Odontológico tienen obra social
Migración de pacientes

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienen en el Instituto Odontológico tienen obra social

Video: así llegó el viento Zonda al Norte sanjuanino
Inclemencias climáticas

Video: así llegó el viento Zonda al Norte sanjuanino