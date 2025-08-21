Tras el show de "Q´Lokura", más de 70 sanjuaninos denunciaron irregularidades y se avanza en los acuerdos

Lo que debería haber sido una fiesta se volvió en un verdadero escándalo que podría haber terminado en tragedia. El show de “Q´Lokura" en San Juan se sobrevendió y muchos de los espectadores que esperaban pasar una increíble velada no lograron ni pasar el ingreso. Esto derivo a una condena judicial contra el empresario Pablo Sanguedolce por sobreventa de entradas. Por su parte, desde Defensa al Consumidor intervinieron en más de 70 denuncias de sanjuaninos que pese a haber tenido su entrada en mano, no pudieron ingresar al concierto.

A un mes y medio del episodio, desde la Dirección de Defensa al Consumidor informó que se recibieron más de 70 denuncias por diversos reclamos relacionados al espectáculo. Debido a esto, el organismo puso en marcha su mecanismo de conciliación, una instancia clave en la que los equipos de abogados e instructores acompañan a los damnificados para alcanzar acuerdos que reparen los derechos vulnerados.

En ese sentido, señalaron que avanzan en la cantidad de casos solucionados a favor de los consumidores. “Saqué la entrada con tiempo y no pude ingresar al show. Me acerque a defensa al consumidor, realice la denuncia y en menos de 15 días me llamaron para la audiencia de conciliación con la otra parte. Llegué a un acuerdo, me devolvieron el importe de la entrada. Destacó el rápido accionar de defensa al consumidor en estos casos”, indicó una de las damnificadas, Carla Irazoque.

Trabajar en conjunto y en equipo es la base que permite brindar mayor confianza y transparencia a toda la comunidad.

De esta manera, la Dirección de Defensa al Consumidor reafirma su compromiso de estar al servicio de los consumidores, construyendo día a día una provincia más justa y con relaciones de consumo más equilibradas.

Es importante dejar en claro que hasta la fecha continúan recibiendo denuncias, reclamos y dudas en torno a los conflictos que podrían haber vivido los espectadores el día del recital.