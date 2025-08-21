jueves 21 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Personajes sanjuaninos

La profesora que lleva la cultura sanjuanina a Estados Unidos

Jimena Rosello ganó una beca y comenzará a enseñar español en la Universidad de Texas, mientras comparte la riqueza cultural de su provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La profesora que lleva la cultura sanjuanina a Estados Unidos.

La profesora que lleva la cultura sanjuanina a Estados Unidos.

Jimena Rosello, nacida y criada en San Juan, nunca imaginó que una convocatoria de becas cambiaría su vida profesional y personal. En octubre del año pasado, decidió animarse a postularse a la prestigiosa beca Fulbright destinada a profesores de inglés que buscan desempeñarse como asistentes de idioma en Estados Unidos. "Siempre me habían llamado la atención las becas de intercambio cultural, pero por miedos o falta de confianza nunca antes me había animado", confiesa.

Lee además
Parte de los empresarios del Movimiento Industrial, en una fábrica textil sanjuanina. 
Visita

Jóvenes y pujantes: los empresarios del "Movimiento Industrial" llegaron a San Juan, quiénes son y qué hacen
Los sillones de diálisis del Hospital San Roque de Jáchal.
Salud

Afirmaron que, antes de fin de año, funcionaría el servicio de diálisis en un departamento de San Juan

La decisión no fue sencilla. Mientras cursaba una maestría en enseñanza del español como lengua extranjera, Jimena enfrentaba la dificultad de no encontrar una institución en San Juan donde realizar sus prácticas profesionales. Fue su colega Romina Roca quien le sugirió aplicar a Fulbright para así completar su posgrado. Tras largas charlas con su familia y su pareja, finalmente decidió dar el paso.

El proceso de selección fue exigente y competitivo. De los cientos de postulantes de todo el país, Jimena superó varias etapas: envío de documentación, cartas de recomendación, entrevistas y exámenes de inglés. Finalmente, fue seleccionada entre 16 candidatos. "No podía festejar todavía, porque la beca dependía también de ser aceptada por una universidad estadounidense", explica. La espera terminó en julio, cuando recibió la confirmación: asistiría a The University of Texas, en Dallas.

Hoy, desde Estados Unidos, Jimena se prepara para su nueva etapa como profesora de español. Pero su misión va más allá de la enseñanza: "Es un orgullo poder representar a mi país y promover el entendimiento cultural entre ambos países. También compartiré la riqueza de San Juan y de Argentina", afirma con entusiasmo. Junto a Heliana Chávez, también seleccionada desde San Juan, Jimena será embajadora cultural de su provincia, mientras convive y aprende en un entorno académico internacional.

Para Jimena, esta experiencia marca un antes y un después. "Sé que voy a aprender muchísimo, y estas herramientas luego las podré traer a mi provincia para mejorar mi práctica docente", comenta, emocionada. Desde su paso por la universidad local hasta su reciente maestría, esta profesora sanjuanina demuestra que la curiosidad, la perseverancia y la pasión por la enseñanza pueden abrir puertas al mundo.

Temas
Seguí leyendo

San Juan, sede del IV Seminario para mejorar la competitividad del transporte de carga: el cronograma

Recuperaron en San Juan una camioneta robada en Mendoza

Tristeza por el fallecimiento de un conocido DJ sanjuanino

Famosa empresa del maní se suma al boom del pistacho de San Juan

El "chistecito" de moda en San Juan: hubo 4 amenazas de bomba en un mes y 3 al Centro Cívico en un año

La empresa de Manzano y Los Azules se quedan con dos áreas mineras codiciadas en San Juan

San Juan recibe a los deportistas más fuertes del país en el Torneo Nacional de Powerlifting

San Juan palpita un nuevo Festival del Inmigrante: convocan a colectividades a participar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El viento Zonda será protagonista en San Juan este jueves.
Para tener en cuenta

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Por Mario Godoy

Las Más Leídas

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios
Incorregible

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios

El comerciante Santiago Ariza, el denunciado.
Arreglo judicial

Un pocitano vendió la llave de un negocio que no tenía habilitación, se quedó con la plata y lo obligaron a devolverla

El viento Zonda será protagonista en San Juan este jueves.
Para tener en cuenta

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?
Lo último

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela
Internado

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela

Te Puede Interesar

Capturaron a un prófugo en Santa Lucía: evadió a la Justicia en junio y tenía una condena por homicidio
Barrio Santo Tomás

Capturaron a un prófugo en Santa Lucía: evadió a la Justicia en junio y tenía una condena por homicidio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Chacareros sanjuaninos, en crisis: alertan que por la baja de consumo habrá menos producción en el verano
Preocupante

Chacareros sanjuaninos, en crisis: alertan que por la baja de consumo habrá menos producción en el verano

Nación ya traspasó a San Juan dos barrios de Casa Activa, ¿qué pasa con los de Procrear en zona top?
Obras

Nación ya traspasó a San Juan dos barrios de Casa Activa, ¿qué pasa con los de Procrear en zona top?

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienen en el Instituto Odontológico tienen obra social
Migración de pacientes

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienen en el Instituto Odontológico tienen obra social

Video: así llegó el viento Zonda al Norte sanjuanino
Inclemencias climáticas

Video: así llegó el viento Zonda al Norte sanjuanino