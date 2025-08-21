La profesora que lleva la cultura sanjuanina a Estados Unidos.

Jimena Rosello, nacida y criada en San Juan , nunca imaginó que una convocatoria de becas cambiaría su vida profesional y personal. En octubre del año pasado, decidió animarse a postularse a la prestigiosa beca Fulbright destinada a profesores de inglés que buscan desempeñarse como asistentes de idioma en Estados Unidos . "Siempre me habían llamado la atención las becas de intercambio cultural, pero por miedos o falta de confianza nunca antes me había animado", confiesa.

La decisión no fue sencilla. Mientras cursaba una maestría en enseñanza del español como lengua extranjera, Jimena enfrentaba la dificultad de no encontrar una institución en San Juan donde realizar sus prácticas profesionales. Fue su colega Romina Roca quien le sugirió aplicar a Fulbright para así completar su posgrado. Tras largas charlas con su familia y su pareja, finalmente decidió dar el paso.

El proceso de selección fue exigente y competitivo. De los cientos de postulantes de todo el país, Jimena superó varias etapas: envío de documentación, cartas de recomendación, entrevistas y exámenes de inglés. Finalmente, fue seleccionada entre 16 candidatos. "No podía festejar todavía, porque la beca dependía también de ser aceptada por una universidad estadounidense", explica. La espera terminó en julio, cuando recibió la confirmación: asistiría a The University of Texas, en Dallas.

Hoy, desde Estados Unidos, Jimena se prepara para su nueva etapa como profesora de español. Pero su misión va más allá de la enseñanza: "Es un orgullo poder representar a mi país y promover el entendimiento cultural entre ambos países. También compartiré la riqueza de San Juan y de Argentina", afirma con entusiasmo. Junto a Heliana Chávez, también seleccionada desde San Juan, Jimena será embajadora cultural de su provincia, mientras convive y aprende en un entorno académico internacional.

Para Jimena, esta experiencia marca un antes y un después. "Sé que voy a aprender muchísimo, y estas herramientas luego las podré traer a mi provincia para mejorar mi práctica docente", comenta, emocionada. Desde su paso por la universidad local hasta su reciente maestría, esta profesora sanjuanina demuestra que la curiosidad, la perseverancia y la pasión por la enseñanza pueden abrir puertas al mundo.