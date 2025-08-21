jueves 21 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Encuentro

San Juan, sede del IV Seminario para mejorar la competitividad del transporte de carga: el cronograma

Este viernes 22 de agosto se desarrollará la actividad orientada a mejorar la competitividad del rubro. Cómo participar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo será el IV Seminario para mejorar la competitividad del transporte de carga, que se desarrollará en San Juan.

Cómo será el IV Seminario para mejorar la competitividad del transporte de carga, que se desarrollará en San Juan.

Este viernes 22 de agosto, San Juan será anfitriona del IV Seminario para Mejorar la Competitividad del Transporte de Carga Carretero en el Comercio Internacional, un espacio de análisis y formación orientado a fortalecer la logística tanto nacional como internacional.

Lee además
como un sube y baja, aumento el precio del tomate y cayo el valor de la papa en la feria de capital
Mercado de abasto

Como un sube y baja, aumentó el precio del tomate y cayó el valor de la papa en la Feria de Capital
Parte de los empresarios del Movimiento Industrial, en una fábrica textil sanjuanina. 
Visita

Jóvenes y pujantes: los empresarios del "Movimiento Industrial" llegaron a San Juan, quiénes son y qué hacen

El encuentro se desarrollará de 8:30 a 20:30 horas en el SUM de la Universidad Católica de Cuyo (Av. José Ignacio de la Roza 1516 Oeste, Rivadavia), y reunirá a representantes del sector productivo, académico y empresarial. Participarán empresarios del transporte, cámaras empresarias, representantes del sector minero y especialistas en economía y comercio.

La iniciativa es organizada por la Unión Propietarios de Camiones de San Juan (UPROCAM), en conjunto con la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), la Fundación Profesional para el Transporte (FPT), la Universidad Católica de Cuyo, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, entre otras entidades públicas y privadas.

El seminario también será el marco para la firma de un convenio entre la Provincia de San Juan y FADEEAC/FPT, con el objetivo de optimizar el transporte carretero y la capacitación en zonas de alta montaña.

El cierre del evento contará con un panel de autoridades gubernamentales e institucionales organizadoras, seguido de un cóctel de camaradería.

Quienes quieran inscribirse para participar, deben acceder al siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu2_kO7P1BlaBBa9EXdTlAJxtcrMQpIqhJAqUW3_kQ6j7Gcg/viewform?usp=sharing&ouid=112334995863628526297

El programa completo

Horario por la mañana

- Apertura

9:00 – 9:15 hs.: ACTO Apertura con Autoridades de las Instituciones.

- 1ra parte Taller

9:15 a 10:00 hs. Economía en transición: condiciones actuales y escenarios posibles para el mediano plazo; Mg. Alfredo Aciar. Sec. Coord. Desarrollo Económico de San Juan. Ingeniero Alejandro Martín, Sec. De Industria, Comercio y Servicios. Iván Grgic, Pte. Cámara Minera de San Juan.

10:00 a 10:45 hs. Evolución del Índice de Costos de Transporte – ICT, e inflación. Disertante: Lic. Emilio Felcman. Dir. Departamento Estudios Económicos y Costos FADEEAC

10:45 a 11:15 hs. Análisis Macroeconómico, escenarios de corto y mediano plazo. Disertante: Lic. German Presen - Finética

11:15 a 11:30 Break

- 2ª Parte Taller

11:30 a 12:45 hs. Experiencias de Economía y Transporte en Alta Montaña. José Maldonado Logística Maldonado- Pte. UPROCAM – Martín Gatti Gte. Transportes Becher. Ing. Juan Pablo Salgado. Surmat SRL. Costos: marcos conceptuales en el Transporte Punto a Punto.

- Almuerzo

Horario por la tarde

- 3ª parte Taller

14.30 -15:00 hs. Taller Siete aportes concretos del asesoramiento jurídico a la competitividad y grandes inversiones.

KPMG / Dr. Federico Fernández Saso

15:00 -15:30 hs Costos de Importaciones - Exportaciones – Incidencia del Transporte Multimodal. Lic. Edgardo Bindelli. UCCuyo.

Panel preguntas 15 minutos 15.30 hs. / 15.45 hs.

Break

- 4° parte Taller

16:00 hs - 17:00 hs Experiencias Transporte Multimodal de Cargas y Crecimiento del Comercio Internacional con el Asia Pacífico.

Lic. Emma Fontanet y José Poncio Fundación ICBC. Cp. Felipe Abad Gte. De RRHH. Don Pedro SRL. Lic. Roberto Sisterna. Gte. International Cargo

17:00 a 18:15 hs. Capacitación para el manejo de unidades de gran porte en zona de alta montaña – Fundación para la Formación Profesional en el Transporte FPT Ing. Sergio Ruppel / UPROCAM

Evaluación Neuropsicológica y Conducción Vehicular, entrenamiento cognitivo y maquinaria de alta envergadura - Dra. Diana Bruno – Licenciados Tomás Rostoll, Lara Jácome y Ana Laura Diáz. Universidad Católica de Cuyo.

18:15 a 18:45 hs. Panel de Cierre del Seminario Taller.

Optimización del Transporte de Cargas Carretero y Capacitación para Zonas de Altas Montañas – Firma de Convenio Provincia de San Juan con FADEEAC / FPT - vicepresidente de FADEEAC Juan Novara y Lic. Emilio Felcman, presidente de la FPT Sergio Ruppel –

18:45 hs - Cierre a cargo de Autoridades de Gobierno e Instituciones Organizadoras. José Maldonado y Directivos de UPROCAM y Secretarios de Desarrollo Económico, Mg. Alfredo Aciar y de Industria, Alejandro Martín. Lic. Adrián Alonso Dir. Comercio Exterior de San Juan.

19:00 hs – 20:00 hs. - Cocktail

Temas
Seguí leyendo

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás depositando $900.000 a 30 días

Famosa empresa del maní se suma al boom del pistacho de San Juan

Llegan más negocios a una calle céntrica: en un mes, alquilaron dos locales codiciados

La empresa de Manzano y Los Azules se quedan con dos áreas mineras codiciadas en San Juan

Las tasas de los plazos fijos vuelven a subir: qué bancos pagan hasta casi 50% anual

Una mole varada cerca de San Juan: La travesía de un reactor de 456 toneladas que no puede cruzar un puente

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei se perdieron 184.000 empleos formales

Una empresa mendocina con negocios en San Juan proveerá a una de las minas de litio más grandes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
vuela el plazo fijo: cuanto ganas depositando $900.000 a 30 dias
Para ahorrar

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás depositando $900.000 a 30 días

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios
Incorregible

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios

El comerciante Santiago Ariza, el denunciado.
Arreglo judicial

Un pocitano vendió la llave de un negocio que no tenía habilitación, se quedó con la plata y lo obligaron a devolverla

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela
Internado

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?
Lo último

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

El viento Zonda será protagonista en San Juan este jueves.
Para tener en cuenta

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Te Puede Interesar

Parte de los empresarios del Movimiento Industrial, en una fábrica textil sanjuanina. 
Visita

Jóvenes y pujantes: los empresarios del "Movimiento Industrial" llegaron a San Juan, quiénes son y qué hacen

Por Elizabeth Pérez
Suspendieron las clases este jueves en San Juan por el viento Zonda.
Atención

Suspenden las clases en todo San Juan para los turnos tarde, vespertino y nocturno por el Zonda

Tal como sucedió el año pasado, el festejo central del Día del Estudiante se vivirá en el Parque de Mayo y sin la presencia de artistas nacionales.
Ya lo organizan

El Día del Estudiante se festejará otra vez en el Parque de Mayo: ¿llegarán artistas nacionales?

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?
Lo último

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

Tras la amenaza de bomba al Centro Cívico, la madre llevó al autor de la llamada a la comisaría
Justicia de Menores

Tras la amenaza de bomba al Centro Cívico, la madre llevó al autor de la llamada a la comisaría