San Juan, sede del IV Seminario para mejorar la competitividad del transporte de carga: el cronograma

Cómo será el IV Seminario para mejorar la competitividad del transporte de carga, que se desarrollará en San Juan.

Este viernes 22 de agosto, San Juan será anfitriona del IV Seminario para Mejorar la Competitividad del Transporte de Carga Carretero en el Comercio Internacional, un espacio de análisis y formación orientado a fortalecer la logística tanto nacional como internacional.

El encuentro se desarrollará de 8:30 a 20:30 horas en el SUM de la Universidad Católica de Cuyo (Av. José Ignacio de la Roza 1516 Oeste, Rivadavia), y reunirá a representantes del sector productivo, académico y empresarial. Participarán empresarios del transporte, cámaras empresarias, representantes del sector minero y especialistas en economía y comercio.

La iniciativa es organizada por la Unión Propietarios de Camiones de San Juan (UPROCAM), en conjunto con la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), la Fundación Profesional para el Transporte (FPT), la Universidad Católica de Cuyo, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, entre otras entidades públicas y privadas.

El seminario también será el marco para la firma de un convenio entre la Provincia de San Juan y FADEEAC/FPT, con el objetivo de optimizar el transporte carretero y la capacitación en zonas de alta montaña.

El cierre del evento contará con un panel de autoridades gubernamentales e institucionales organizadoras, seguido de un cóctel de camaradería.

Quienes quieran inscribirse para participar, deben acceder al siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu2_kO7P1BlaBBa9EXdTlAJxtcrMQpIqhJAqUW3_kQ6j7Gcg/viewform?usp=sharing&ouid=112334995863628526297

El programa completo

Horario por la mañana

- Apertura

9:00 – 9:15 hs.: ACTO Apertura con Autoridades de las Instituciones.

- 1ra parte Taller

9:15 a 10:00 hs. Economía en transición: condiciones actuales y escenarios posibles para el mediano plazo; Mg. Alfredo Aciar. Sec. Coord. Desarrollo Económico de San Juan. Ingeniero Alejandro Martín, Sec. De Industria, Comercio y Servicios. Iván Grgic, Pte. Cámara Minera de San Juan.

10:00 a 10:45 hs. Evolución del Índice de Costos de Transporte – ICT, e inflación. Disertante: Lic. Emilio Felcman. Dir. Departamento Estudios Económicos y Costos FADEEAC

10:45 a 11:15 hs. Análisis Macroeconómico, escenarios de corto y mediano plazo. Disertante: Lic. German Presen - Finética

11:15 a 11:30 Break

- 2ª Parte Taller

11:30 a 12:45 hs. Experiencias de Economía y Transporte en Alta Montaña. José Maldonado Logística Maldonado- Pte. UPROCAM – Martín Gatti Gte. Transportes Becher. Ing. Juan Pablo Salgado. Surmat SRL. Costos: marcos conceptuales en el Transporte Punto a Punto.

- Almuerzo

Horario por la tarde

- 3ª parte Taller

14.30 -15:00 hs. Taller Siete aportes concretos del asesoramiento jurídico a la competitividad y grandes inversiones.

KPMG / Dr. Federico Fernández Saso

15:00 -15:30 hs Costos de Importaciones - Exportaciones – Incidencia del Transporte Multimodal. Lic. Edgardo Bindelli. UCCuyo.

Panel preguntas 15 minutos 15.30 hs. / 15.45 hs.

Break

- 4° parte Taller

16:00 hs - 17:00 hs Experiencias Transporte Multimodal de Cargas y Crecimiento del Comercio Internacional con el Asia Pacífico.

Lic. Emma Fontanet y José Poncio Fundación ICBC. Cp. Felipe Abad Gte. De RRHH. Don Pedro SRL. Lic. Roberto Sisterna. Gte. International Cargo

17:00 a 18:15 hs. Capacitación para el manejo de unidades de gran porte en zona de alta montaña – Fundación para la Formación Profesional en el Transporte FPT Ing. Sergio Ruppel / UPROCAM

Evaluación Neuropsicológica y Conducción Vehicular, entrenamiento cognitivo y maquinaria de alta envergadura - Dra. Diana Bruno – Licenciados Tomás Rostoll, Lara Jácome y Ana Laura Diáz. Universidad Católica de Cuyo.

18:15 a 18:45 hs. Panel de Cierre del Seminario Taller.

Optimización del Transporte de Cargas Carretero y Capacitación para Zonas de Altas Montañas – Firma de Convenio Provincia de San Juan con FADEEAC / FPT - vicepresidente de FADEEAC Juan Novara y Lic. Emilio Felcman, presidente de la FPT Sergio Ruppel –

18:45 hs - Cierre a cargo de Autoridades de Gobierno e Instituciones Organizadoras. José Maldonado y Directivos de UPROCAM y Secretarios de Desarrollo Económico, Mg. Alfredo Aciar y de Industria, Alejandro Martín. Lic. Adrián Alonso Dir. Comercio Exterior de San Juan.

19:00 hs – 20:00 hs. - Cocktail