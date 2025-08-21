Recuperaron en San Juan una camioneta robada en Mendoza

En un operativo realizado por personal de la División Brigada Femenina, se secuestró una camioneta Fiorino gris, dominio OBE 032, que presentaba un pedido de secuestro vigente por parte de la Justicia mendocina.

El rodado fue hallado en la intersección de calles San Luis y España, aparentemente abandonada. Tras la verificación correspondiente, se constató que sobre el vehículo pesaba una orden emitida por la Fiscalía de Instrucción N° 16 de Mendoza, en el marco de una causa por hurto agravado.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, la camioneta fue trasladada a la Comisaría 4°, donde quedó a resguardo mientras avanzan las medidas legales pertinentes.

Temas San Juan