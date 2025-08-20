miércoles 20 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Interesante propuesta

San Juan palpita un nuevo Festival del Inmigrante: convocan a colectividades a participar

El Festival del Inmigrante se realizará la primera semana de septiembre y desde el ministerio de Gobierno invitan a las colectividades que se encuentran en San Juan a ser parte para compartir sus tradiciones y culturas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

En septiembre se realizará un evento que forma parte desde hace tiempo de la agenda de actividades culturales en San Juan. Se trata del Festival del Inmigrante, un evento que visibiliza y acerca a la sociedad las prácticas, tradiciones y culturas de las distintas colectividades que se encuentran instaladas en la provincia. Es por ello que desde la organización invitan precisamente a estos grupos a participar de la nueva edición del festival.

Lee además
El IPEEM adjudicó dos áreas mineras y dos pesos pesados las explorarán. 
Adjudicación

La empresa de Manzano y Los Azules se quedan con dos áreas mineras codiciadas en San Juan
Torneo Nacional de Powerlifting.
Jornada de fuerza

San Juan recibe a los deportistas más fuertes del país en el Torneo Nacional de Powerlifting

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, invita a todas las colectividades al encuentro que será realizado en conjunto con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. El mismo se propone como un espacio de integración, encuentro y celebración de la diversidad cultural que enriquece a San Juan.

Cada colectividad tendrá la oportunidad de mostrar sus tradiciones a través de la gastronomía, la música, la danza y distintas expresiones artísticas.

Quienes deseen participar como colectividad pueden hacerlo hasta el viernes 29 de agosto completando el formulario que encontrarán en el siguiente link.

Además de convocar a las comunidades inmigrantes que residen en la provincia, el evento está abierto a todo el público sanjuanino que desee disfrutar de una tarde distinta, con espectáculos en vivo, comidas típicas y un recorrido cultural que dará cuenta de la herencia y el aporte de cada colectividad.

image

El Festival del Inmigrante se realizará el sábado 6 de septiembre desde las 18 horas en las inmediaciones del Parque 25 de Mayo, en la Plaza del Sol y Plaza de las Américas detrás del monumento al General San Martín.

Temas
Seguí leyendo

Una mole varada cerca de San Juan: La travesía de un reactor de 456 toneladas que no puede cruzar un puente

Una empresa mendocina con negocios en San Juan proveerá a una de las minas de litio más grandes

Las Unidades Sanitarias Móviles de San Juan incorporaron estudios auditivos para recién nacidos

Piden explicaciones al proyecto Vicuña tras viralizarse imágenes de camionetas chilenas en San Juan

Versiones cruzadas por las ventas del Día del Niño en San Juan: dos versiones y tironeo entre cámaras

El Gobierno de San Juan anunció que los salarios docentes de agosto se liquidarán con un aumento atado al IPC

La ciclogénesis pega fuerte en San Juan: tras las lluvias, una seguidilla de viento Zonda, Sur y frío

San Juan está al acecho de los peligrosos presos que se fugaron de una cárcel de Chile

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
denunciaron que una mujer abandono un perro en el parque de mayo: el impactante video
Maltrato animal

Denunciaron que una mujer abandonó un perro en el Parque de Mayo: el impactante video

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual
Impactante revelaciones

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual

Imagen ilustrativa
Hurto en Pocito

Una joven denunció que un moto Uber se quedó con un envío de $200 mil y objetos personales

Camionetas de proveedores chilenos en la zona de operaciones del proyecto de cobre Vicuña en San Juan.
Minería bajo la lupa

Piden explicaciones al proyecto Vicuña tras viralizarse imágenes de camionetas chilenas en San Juan

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia
Mirá cómo fue

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante
En un estacionamiento

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante

Te Puede Interesar

El IPEEM adjudicó dos áreas mineras y dos pesos pesados las explorarán. 
Adjudicación

La empresa de Manzano y Los Azules se quedan con dos áreas mineras codiciadas en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Alerta en el Centro Cívico por otra amenaza de bomba: analizan si la llamada la realizó un menor
¡Atención!

Alerta en el Centro Cívico por otra amenaza de bomba: analizan si la llamada la realizó un menor

Juliana Lima, la flamante amazona vallista.
16ª Edición

Fiesta de la Amazona Vallista: la emotiva historia que se esconde tras la elección de Juliana Lima

Gobierno ya fijó fecha para retomar la paritaria en San Juan
Expectativa

Gobierno ya fijó fecha para retomar la paritaria en San Juan

Para los sorteos del IPV se usa el bolillero de la Caja de Acción Social de San Juan, lo que le da transparencia al proceso. 
Atención

Confirmado: en San Juan se viene un nuevo sorteo de 344 viviendas del IPV, cómo inscribirse