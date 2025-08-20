San Juan palpita un nuevo Festival del Inmigrante: convocan a colectividades a participar

En septiembre se realizará un evento que forma parte desde hace tiempo de la agenda de actividades culturales en San Juan. Se trata del Festival del Inmigrante , un evento que visibiliza y acerca a la sociedad las prácticas, tradiciones y culturas de las distintas colectividades que se encuentran instaladas en la provincia. Es por ello que desde la organización invitan precisamente a estos grupos a participar de la nueva edición del festival.

Jornada de fuerza San Juan recibe a los deportistas más fuertes del país en el Torneo Nacional de Powerlifting

Adjudicación La empresa de Manzano y Los Azules se quedan con dos áreas mineras codiciadas en San Juan

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, invita a todas las colectividades al encuentro que será realizado en conjunto con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. El mismo se propone como un espacio de integración, encuentro y celebración de la diversidad cultural que enriquece a San Juan.

Cada colectividad tendrá la oportunidad de mostrar sus tradiciones a través de la gastronomía, la música, la danza y distintas expresiones artísticas.

Quienes deseen participar como colectividad pueden hacerlo hasta el viernes 29 de agosto completando el formulario que encontrarán en el siguiente link.

Además de convocar a las comunidades inmigrantes que residen en la provincia, el evento está abierto a todo el público sanjuanino que desee disfrutar de una tarde distinta, con espectáculos en vivo, comidas típicas y un recorrido cultural que dará cuenta de la herencia y el aporte de cada colectividad.

image

El Festival del Inmigrante se realizará el sábado 6 de septiembre desde las 18 horas en las inmediaciones del Parque 25 de Mayo, en la Plaza del Sol y Plaza de las Américas detrás del monumento al General San Martín.