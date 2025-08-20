Cazatalentos de Boca llegaron al Gigante de Pocito para descubrir joyitas del fútbol sanjuanino

San Juan vivió este miércoles una jornada cargada de ilusión, fútbol y muchas emociones. Es que nada menos que los cazatalentos de Boca llegaron al Estadio San Juan del Bicentenario con una misión clara: encontrar a las futuras joyas del fútbol sanjuanino que sueñan con llegar a vestir la azul y oro.

El cabeza del equipo es el reconocido cazatalento Diego Medina, coordinador del Área de Captación y Scouting del Xeneize, y Emiliano Gallo. El equipo de trabajo del club de la Ribera se instaló desde temprano en la cancha auxiliar del Estadio del Bicentenario, donde se desarrolló la jornada de pruebas para jugadores de categorías 2010 a 2017.

La movida fue organizada por el Sporting Club, y contó con la participación exclusiva de chicos de clubes previamente invitados como Alianza, López Peláez, Minero, Trinidad, Unión, Defensores de Argentinos, Peñarol, Del Bono, Sportivo, Cabral, Fundación y ARAC.

Durante toda la jornada —que arrancó por la mañana y se extendió hasta la tarde— se vivió un clima muy especial. Las afueras de la cancha auxiliar se llenaron de familias enteras alentando a sus chicos, que captaron ese momento en la cancha con celulares y se escuchaban gritos de aliento. Los chicos, por su parte, dejaron todo dentro de la cancha, sabiendo que quizás, solo quizás, ese era el primer paso hacia un sueño gigante.

Los veedores de Boca, atentos a cada detalle, observaron movimientos, gestos técnicos y hasta la actitud dentro del campo.

