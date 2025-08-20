miércoles 20 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Futuros cracks

Cazatalentos de Boca llegaron al Gigante de Pocito para descubrir joyitas del fútbol sanjuanino

Diego Medina, coordinador del Área de Captación y Scouting, y su equipo de trabajo arribaron a San Juan para observar jugadores de inferiores de categorías 2010 a 2017.

Por Antonella Letizia
IMG_3852
d7a59460-f38f-40b6-8609-4c76cc1bf353
bee0c099-d9da-4fff-9d2b-5f1d29a35845
254efcf7-f6e8-42c7-9c09-8fd33f926ca3
IMG_3865
IMG_3807
IMG_3813
82bef93f-815d-4c02-a040-24710429a08c
IMG_3819
IMG_3824
IMG_3827
IMG_3833
IMG_3835
IMG_3837
IMG_3863
IMG_3864

San Juan vivió este miércoles una jornada cargada de ilusión, fútbol y muchas emociones. Es que nada menos que los cazatalentos de Boca llegaron al Estadio San Juan del Bicentenario con una misión clara: encontrar a las futuras joyas del fútbol sanjuanino que sueñan con llegar a vestir la azul y oro.

Lee además
¡desahogo xeneize! boca se saco la mufa, goleo a la lepra y gano despues de 120 dias
Domingo feliz

¡Desahogo Xeneize! Boca se sacó la mufa, goleó a la Lepra y ganó después de 120 días
Raúl Cascini rompió el silencio tras su salida de Boca. 
Video

Frase picante y amenaza: Raúl Cascini rompió el silencio después de su salida del Consejo de Boca

El cabeza del equipo es el reconocido cazatalento Diego Medina, coordinador del Área de Captación y Scouting del Xeneize, y Emiliano Gallo. El equipo de trabajo del club de la Ribera se instaló desde temprano en la cancha auxiliar del Estadio del Bicentenario, donde se desarrolló la jornada de pruebas para jugadores de categorías 2010 a 2017.

La movida fue organizada por el Sporting Club, y contó con la participación exclusiva de chicos de clubes previamente invitados como Alianza, López Peláez, Minero, Trinidad, Unión, Defensores de Argentinos, Peñarol, Del Bono, Sportivo, Cabral, Fundación y ARAC.

Durante toda la jornada —que arrancó por la mañana y se extendió hasta la tarde— se vivió un clima muy especial. Las afueras de la cancha auxiliar se llenaron de familias enteras alentando a sus chicos, que captaron ese momento en la cancha con celulares y se escuchaban gritos de aliento. Los chicos, por su parte, dejaron todo dentro de la cancha, sabiendo que quizás, solo quizás, ese era el primer paso hacia un sueño gigante.

Los veedores de Boca, atentos a cada detalle, observaron movimientos, gestos técnicos y hasta la actitud dentro del campo.

Este evento se llevará a cabo en el Estadio San Juan del Bicentenario los días miércoles 20 y jueves 21 de agosto, en doble turno: de 9 a 13 y de 15 a 18 horas

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Cazatalentos de Boca llegaron al Gigante de Pocito para descubrir joyitas del fútbol sanjuanino Diego Medina, coordinador del Área de Captación y Scouting, y su equipo de trabajo arribaron a San Juan para observar jugadores de inferiores de categorías 2010 a 2017. La jornada arracó este miércoles por la mañana y continuó por la tarde. Hubo familias enteras acompañando a sus jugadores y planteles de chicos mostrando sus habilidades ante los ojos de los veedores en la cancha auxiliar del Estadio Bicentenario. Las pruebas están destinadas exclusivamente a jugadores de clubes previamente invitados, tales como Sporting Club (organizador), Alianza, López Peláez, Minero, Trinidad, Unión, Defensores de Argentinos, Peñarol, Del Bono, Sportivo, Cabral, Fundación y ARAC.Cazatalentos de Boca llegaron al Gigante de Pocito para descubrir joyitas del fútbol sanjuanino. Más info en @tiempodesanjuan #bocajuniors #scouting #sanjuan #deporte #futbol #tiempodesanjuan"

Temas
Seguí leyendo

Los All Blacks, enamorados de la hinchada de Boca: "Siguieron cantando durante 3 horas"

Cavani, positivo con el momento de Boca y tras salir silbado de la Bombonera

Con el sanjuanino Pérez, Estudiantes va por el pasaje a cuartos de la Libertadores

Diego Medina, el veedor de Boca: qué busca en un pibe sanjuanino y su mensaje a los futuros cracks

Los hinchas del Real Madrid, como locos con Mastantuono: "Se parece mucho a Messi"

San Juan recibe a los deportistas más fuertes del país en el Torneo Nacional de Powerlifting

La curiosa forma de Atlético Huaco para tener su cancha como un billar

De héroe en la cancha a empujar su camioneta con los hinchas: el momento viral de Pardo tras la clasificación de Racing"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la curiosa forma de atletico huaco para tener su cancha como un billar video
Pasiones del interior

La curiosa forma de Atlético Huaco para tener su cancha como un billar

Por Luz Ochoa

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Hurto en Pocito

Una joven denunció que un moto Uber se quedó con un envío de $200 mil y objetos personales

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual
Impactante revelaciones

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual

Para los sorteos del IPV se usa el bolillero de la Caja de Acción Social de San Juan, lo que le da transparencia al proceso. 
Atención

Confirmado: en San Juan se viene un nuevo sorteo de 344 viviendas del IPV, cómo inscribirse

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia
Mirá cómo fue

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante
En un estacionamiento

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante

Te Puede Interesar

Cambios inesperados, insólitos pedidos y violentas reacciones, el polémico accionar del femicida de Angaco
Duro de roer

Cambios inesperados, insólitos pedidos y violentas reacciones, el polémico accionar del femicida de Angaco

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse un botón en la escuela
Internado

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse un botón en la escuela

El choque entre agrupaciones del peronismo por la Federación Universitaria de la UNSJ
La batalla madre

El choque entre agrupaciones del peronismo por la Federación Universitaria de la UNSJ

El local donde estaba Mepiache será nuevamente ocupado.
Mercado inmobiliario

Llegan más negocios a una calle céntrica: en un mes, alquilaron dos locales codiciados

Fijan fecha para el juicio contra el médico que fue acusado por la muerte de Julieta Viñales
Mala praxis

Fijan fecha para el juicio contra el médico que fue acusado por la muerte de Julieta Viñales