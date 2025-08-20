Diego Medina, el veedor de Boca: qué busca en un pibe sanjuanino y su mensaje a los futuros cracks

San Juan volvió a estar en el ojo de los cazatalentos de Boca . Diego Medina , el coordinador del Área de Captación y Scouting, junto a su equipo, arribaron en el Gigante de Pocito para buscar futuras promesas. El veedor se paró en la mitad de la cancha auxiliar con una pizarra para tomar nota de cada movimiento de los pibes que sueñan con un día llegar a vestir los colores del Xeneize. Con una mirada experta y un mensaje directo, el 'hombre' de la cuna de Boca habló con Tiempo de San Juan .

"Las veces que venimos a San Juan nos reciben de la mejor manera y siempre nos llevamos jugadores. Hoy tenemos dos chicos sanjuaninos ya adaptados y compitiendo bien en nuestras categorías. Estamos muy contentos de volver a esta provincia", arrancó el veedor Xeneize.

Cuando se le preguntó qué diferencia a San Juan de otras provincias futboleras, Medina fue sincero: "Quizás San Juan no es tan futbolera como Buenos Aires, Rosario o Córdoba. Por una cuestión cultural, esos lugares están más enfocados al fútbol. Si bien San Juan tiene fútbol también, le da prioridad a otros deportes, pero siempre que venimos encontramos un talento distinto".

Pero el trabajo del scouting no es improvisado. Boca no llega a una provincia a ver 'qué aparece'. Hay planificación, datos, estadísticas y necesidades puntuales por cada categoría en lo que se esté vacío: "Tenemos una radiografía completa de nuestras categorías. Sabemos qué puestos nos faltan reforzar. Si necesitamos, por ejemplo, un arquero 2012, venimos apuntando a eso. Pero si aparece un jugador que nos deslumbra, aunque no estemos buscando ese perfil, lo observamos igual", explicó.

Nuestro trabajo es proveer las categorías de Boca para que jueguen en la Primera de Boca, se desarrollen como futbolistas o se vendan a Europa Nuestro trabajo es proveer las categorías de Boca para que jueguen en la Primera de Boca, se desarrollen como futbolistas o se vendan a Europa

"A los chicos les digo que sueñen con ser jugador de fútbol, porque eso se trabaja, se construye. Hay que entrenar todos los días al cien por ciento. Nunca se sabe quién está detrás del tejido observándolos y por eso hay que entregar todo", aseguró Diego Medina con Tiempo, en calidad de mensaje a los chicos canteranos que buscan un lugar en la lista que se llevará Boca.

En cuanto a lo que más valoran al momento de mirar a un jugador, el coordinador del Área de Captación y Scouting, expresó: "Primero miramos la técnica individual, después la intensidad de juego, que puede ser física o mental. También observamos el biotipo, la talla, el triángulo entre el arquero y los centrales". Y por último, cerró: "También miramos cómo se adapta el chico, su compromiso, su entorno, si falta a entrenar. No somos psicólogos, pero todo suma a la hora de evaluar".