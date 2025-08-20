miércoles 20 de agosto 2025

Los hinchas del Real Madrid, como locos con Mastantuono: "Se parece mucho a Messi"

El jugador argentino debutó en el equipo de Xabi Alonso en la victoria mínima ante Osasuna, por la fecha 1 de la Liga Española. El pibe de 18 años ingresó por Brahim Díaz y fue recibido con una ovación. La afición Merengue dejó sus sensaciones en el post partido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con apenas 18 años y una mochila cargada de ilusiones, Franco Mastantuono tuvo su estreno oficial con la camiseta del Real Madrid y no defraudó. El ex River debutó en el equipo dirigido por Xabi Alonso durante la victoria 1-0 frente a Osasuna por la primera fecha de La Liga, y dejó una gran impresión en los pocos minutos que estuvo en cancha.

El ingreso del juvenil se dio en el segundo tiempo, reemplazando a Brahim Díaz, y apenas pisó el césped del Santiago Bernabéu se ganó una ovación estruendosa. La afición Merengue, que ya lo venía siguiendo desde su llegada al club, se volvió loca con sus primeros toques, su desparpajo y esa zurda que promete mucho más.

"¡Es un crack mundial!", "¡Qué categoría, por favor!", fueron algunos de los comentarios que se replicaron a la salida del estadio en un video que compartió un usuario (nacholozlop) de Tik Tok.

El video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Los hinchas del Real Madrid, como locos con Mastantuono: "Es un crack mundial" El jugador argentino debutó en el equipo de Xabi Alonso en la victoria mínima ante Osasuna, por la fecha 1 de la Liga Española. El pibe de 18 años ingresó por Brahim Díaz y fue recibido con una ovación. La afición Merengue dejó sus sensaciones en el post partido. Video Tik Tok: nacholozlop
