martes 19 de agosto 2025

Una máquina

El extravagante auto que Real Madrid le regaló a Franco Mastantuono: cuántos millones cuesta

La joya argentina Franco Matantuono maneja un extravagante vehículo con el que se mostró en los entrenamientos realizados en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Real Madrid le regaló un BMW Serie 4 Gran Coupé a Franco Mastantuono. El auto, tasado en 57 mil euros, cuenta con cinco puertas y una doble pantalla curva digital de 14 pulgadas.

Por su parte, Lamine Yamal maneja un Cupra Formentor e-HYBRID, valuado en 46 mil euros, que recibió gracias a la alianza de patrocinio entre el club y la marca. Se trata de un SUV coupé deportivo híbrido enchufable, que combina un motor naftero 1.4 TSI con uno eléctrico.

Qué dijo el DT sobre el posible debut de Mastantuono en el Real Madrid

Real Madrid inicia hoy su participación en LaLiga ante Osasuna y el DT Xabi Alonso debe decidir cuánto jugará Mastantuono, que llegó hace cuatro días, pero que dejó muy buenas sensaciones en cada entrenamiento. “Podría tener minutos, va a aportar energía y mucha calidad, he visto en estos pocos días la garra argentina y además tiene una zurda espectacular", indicó el DT.

image

La buena noticia para el Merengue es la vuelta de Federico Valverde, que se recuperó de una sobrecarga y volverá a ocupar un lugar en el mediocampo, en lugar de Dani Ceballos.

Si bien el DT aún no confirmó el equipo, se espera que el Madrid salga con una formación muy similar a la del último amistoso, que tendrá a Thibaut Courtois, Vinicius y Kylian Mbappé desde el arranque.

