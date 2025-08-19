Por qué el Gobierno decidió que el patinaje artístico tendrá prioridad en el velódromo: "Son 3.000 las personas que llegan a San Juan"

El malestar que se había generado en el ambiente del ciclismo sanjuanino en los últimos días, por la imposibilidad de usar el Velódromo Vicente Alejo Chancay , tiene respuesta oficial. Luego de que Tiempo de San Juan publicó la nota en la se contó sobre el descontento de dirigentes y ciclistas, y la posibilidad de mudarse al recinto de Rawson , el Gobierno provincial salió a aclarar la situación: el velódromo cubierto será ocupado por el Torneo Nacional Absoluto de Patinaje Artístico 2025 , un evento de gran magnitud que estaba programado desde febrero y que integra el calendario mundial de la disciplina, además de generar un gran movimiento turístico.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Deporte, confirmó la reprogramación de la 6° y 7° fecha de la Temporada de Pista de Ciclismo. La competencia organizada por la Fundación El Progreso y el Club Ciclista Sol Naciente, prevista para este viernes 22 de agosto, se disputará el 5 de septiembre. En tanto, la jornada que iba a estar a cargo de la Fundación Payaso Valdez el 31 de agosto, pasará al 12 de septiembre. “La decisión de reprogramar responde a la realización del Torneo Nacional Absoluto de Patinaje Artístico, que transformará a San Juan en epicentro de la disciplina durante casi dos semanas”, dice el texto.

Consultado por este medio, el secretario de Deportes, Pablo Tabachnik, buscó llevar tranquilidad y explicar por qué se optó por priorizar al patinaje. “Entiendo la preocupación, pero estamos hablando de un evento muy importante, con 1.500 patinadores y más de 3.000 personas entre familias y delegaciones que llegarán a la provincia. Se programó desde febrero y figura dentro del calendario internacional de la Confederación Argentina de Patín. En ese marco, nos sentamos con la Federación Ciclista y los clubes organizadores y acordamos reprogramar. Fue un consenso de todas las partes para que la temporada de pista se desarrolle en el lugar ideal que tiene San Juan, que es el velódromo. Celebro que se haya priorizado el deporte en general”, aseguró.

Esto quiere decir que queda descartada la opción de trasladar las competencias al velódromo abierto de Rawson, como había circulado entre los ciclistas.

Mientras tanto, el Vicente Chancay se prepara para recibir al patinaje artístico, que otra vez tendrá a San Juan como epicentro de su torneo más importante.