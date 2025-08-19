Ludmila Aguirre cumple su sueño y aprende en los Juegos Panamericanos Junior

Ludmila Aguirre, una de las jóvenes promesas del ciclismo sanjuanino, vivió su primera experiencia internacional en los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollan en Asunción 2025. La ciclista de 21 años formó parte de la selección argentina y participó en dos pruebas de pista: la persecución por equipos y la Madison femenina.

Buenas noticias en River Salas, listo para la revancha con Libertad: ¿va de titular o espera en el banco?

En la persecución por equipos, Ludmila y sus compañeras estuvieron muy cerca del podio, pero una serie de errores estratégicos impidió que lograran la medalla ante México. A pesar de ello, la sanjuanina destacó la importancia de representar al país y la presión que eso conlleva. “Estar acá ya es un paso muy importante. Representar a un país nos pone nerviosas, pero nos deja experiencias y aprendizajes para lo próximo”, afirmó.

_MG_7331

En la Madison femenina, junto a Abril Garzón, Ludmila tuvo la oportunidad de sumar experiencia en una prueba que nunca habían corrido juntas oficialmente. “Practicamos los cambios antes de subirnos a correr. Son cosas que se aprenden y van sumando experiencias. Dejamos todo y eso es lo importante”, señaló la ciclista.

Más allá del aspecto competitivo, también hizo un pedido. Cuando regrese a San Juan, aguarda su plato favorito, el pastel de papa que realiza su mamá. Los Juegos dejaron recuerdos imborrables y la posibilidad de estrechar lazos con otros atletas de la región. Ludmila también valoró el apoyo de su familia, de su hermana Maribel, integrante afianzada de la selección argentina, y del equipo técnico. “Mi familia fue un apoyo psicológico muy importante, y también agradezco al COA, la UCRA y a todos los que hicieron posible que esté acá”, expresó.

"Estar acá ya es un paso muy importante. Representar a un país nos pone nerviosas, pero nos deja experiencias y aprendizajes para lo próximo." "Estar acá ya es un paso muy importante. Representar a un país nos pone nerviosas, pero nos deja experiencias y aprendizajes para lo próximo."

Con esta primera participación internacional, Ludmila Aguirre consolida su camino en el ciclismo y proyecta nuevos objetivos a mediano y largo plazo, con la vista puesta en futuras competencias internacionales.

MIRÁ LA NOTA COMPLETA A LUDMILA EN ALMATEUR