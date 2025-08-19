martes 19 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ALMATEUR

Ludmila Aguirre cumple su sueño y aprende en los Juegos Panamericanos Junior

La ciclista sanjuanina de 21 años debutó en la selección argentina durante los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Participó en persecución por equipos y Madison, dejando una experiencia llena de aprendizajes y emociones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-16 at 16.28.48

Ludmila Aguirre, una de las jóvenes promesas del ciclismo sanjuanino, vivió su primera experiencia internacional en los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollan en Asunción 2025. La ciclista de 21 años formó parte de la selección argentina y participó en dos pruebas de pista: la persecución por equipos y la Madison femenina.

Lee además
El Diablito Echeverri.
Traspaso

El nuevo destino del Diablito Echeverri
Maxi Salas.
Buenas noticias en River

Salas, listo para la revancha con Libertad: ¿va de titular o espera en el banco?

En la persecución por equipos, Ludmila y sus compañeras estuvieron muy cerca del podio, pero una serie de errores estratégicos impidió que lograran la medalla ante México. A pesar de ello, la sanjuanina destacó la importancia de representar al país y la presión que eso conlleva. “Estar acá ya es un paso muy importante. Representar a un país nos pone nerviosas, pero nos deja experiencias y aprendizajes para lo próximo”, afirmó.

_MG_7331

En la Madison femenina, junto a Abril Garzón, Ludmila tuvo la oportunidad de sumar experiencia en una prueba que nunca habían corrido juntas oficialmente. “Practicamos los cambios antes de subirnos a correr. Son cosas que se aprenden y van sumando experiencias. Dejamos todo y eso es lo importante”, señaló la ciclista.

Más allá del aspecto competitivo, también hizo un pedido. Cuando regrese a San Juan, aguarda su plato favorito, el pastel de papa que realiza su mamá. Los Juegos dejaron recuerdos imborrables y la posibilidad de estrechar lazos con otros atletas de la región. Ludmila también valoró el apoyo de su familia, de su hermana Maribel, integrante afianzada de la selección argentina, y del equipo técnico. “Mi familia fue un apoyo psicológico muy importante, y también agradezco al COA, la UCRA y a todos los que hicieron posible que esté acá”, expresó.

"Estar acá ya es un paso muy importante. Representar a un país nos pone nerviosas, pero nos deja experiencias y aprendizajes para lo próximo." "Estar acá ya es un paso muy importante. Representar a un país nos pone nerviosas, pero nos deja experiencias y aprendizajes para lo próximo."

Con esta primera participación internacional, Ludmila Aguirre consolida su camino en el ciclismo y proyecta nuevos objetivos a mediano y largo plazo, con la vista puesta en futuras competencias internacionales.

MIRÁ LA NOTA COMPLETA A LUDMILA EN ALMATEUR

Embed - 03 - ASU25 - LUDMILA AGUIRRE

Seguí leyendo

El sanjuanino Thomas Castañeda, listo para competir en los Panamericanos Junior

El extravagante auto que Real Madrid le regaló a Franco Mastantuono: cuántos millones cuesta

El uno por uno del empate del verdinegro en Córdoba

Matías Borgogno tras el empate en Córdoba: "Sirve muchísimo este punto"

San Martín dio batalla y sacó un empate con sabor a poco frente a Talleres

¿Era penal? la mano que pidió todo San Martín y que el árbitro dijo ¡siga, siga!

El patinaje artístico ocupará el velódromo cubierto y hay malestar en el ciclismo sanjuanino: ¿se mudan a la pista de Rawson?

Sinner abandonó por un golpe de calor y el español Alcaraz es el campeón del Masters 1000 de Cincinnati

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san martin dio batalla y saco un empate con sabor a poco frente a talleres
Punto valioso

San Martín dio batalla y sacó un empate con sabor a poco frente a Talleres

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la contadora ahora imputada del presunto delito de administración fraudulenta.
Suma millonaria

Una contadora deberá pagar más de $100.000.000 para no ir a juicio, denunciada por fraude en una unión vecinal de Angaco

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad
Otra vez la oficial Tamara

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos
Confirmado

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos
Perfil

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos

Uno de Los Gajos de Pinono fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas
Del escenario a Tribunales

Uno de "Los Gajos de Pinono" fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas

Te Puede Interesar

En la Ruta 40 Sur, incertidumbre tras los despidos de 150 obreros
Obra pública

En la Ruta 40 Sur, incertidumbre tras los despidos de 150 obreros

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gustavo Monti con su abogado.
Comunicado

Fuerte respaldo de FOPEA a Tiempo de San Juan tras el pedido del primo de Uñac para impedir que se siga informando

Ambiente firmó un acuerdo con una empresa para canjear elementos reciclables por maquinaria para el Parque de Tecnologías Ambientales.
Intercambio

Acuerdo para ahorrar: el Parque de Tecnologías Ambientales canjea materiales reciclables por equipamiento

Dan con El Dibu y otros miembros de una banda dedicada al robo de ruedas de auxilio en San Juan
Varios allanamientos

Dan con "El Dibu" y otros miembros de una banda dedicada al robo de ruedas de auxilio en San Juan

San Juan está al acecho de los peligrosos presos que se fugaron de una cárcel de Chile
Investigación

San Juan está al acecho de los peligrosos presos que se fugaron de una cárcel de Chile