El nuevo destino del Diablito Echeverri

Claudio Echeverri dejará Manchester City y se irá cedido al Bayer Leverkusen. El chaqueño de 19 años, que fue incluido por Lionel Scaloni en la prelista de la Selección Argentina de cara a la doble fecha de Eliminatorias de septiembre, jugará en el último subcampeón de la Bundesliga hasta el final de la presente temporada y compartirá plantel con otro futbolista de la Albiceleste surgido de las inferiores de River como Exequiel Palacios.

El Diablito no entraba en los planes de Pep Guardiola para esta campaña y sonó para varios clubes europeos en los últimos días. El equipo inglés lo quería ubicar en el Girona, una de las instituciones pertenecientes al City Group; también estuvo en el radar de la Roma, que quería un acuerdo con una cláusula futura, algo que no convencía a los Cityzens. Finalmente apareció el Bayer Leverkusen, que en pocas horas presentó la oferta y se hizo con los servicios del futbolista.

Los dos factores que convencieron a la dirigencia del Manchester City fueron que el acuerdo no incluye una opción de compra y que el conjunto alemán se hará cargo del 100% del salario. Este mismo martes por la noche estará viajando a su nueva ciudad y mañana a primera hora se hará la revisión médica, firmará el contrato y será presentado ante la prensa.

Fuente: TyC Sports