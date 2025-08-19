El nuevo destino del Diablito Echeverri

El Diablito Echeverri deja Manchester City y se irá cedido al Bayer Leverkusen
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El chaqueño de 19 años continuará fogueándose en Europa, en el último subcampeón de la Bundesliga, donde coincidirá con otro ex-River: Exequiel Palacios.
El Diablito Echeverri deja Manchester City y se irá cedido al Bayer Leverkusen
Claudio Echeverri dejará Manchester City y se irá cedido al Bayer Leverkusen. El chaqueño de 19 años, que fue incluido por Lionel Scaloni en la prelista de la Selección Argentina de cara a la doble fecha de Eliminatorias de septiembre, jugará en el último subcampeón de la Bundesliga hasta el final de la presente temporada y compartirá plantel con otro futbolista de la Albiceleste surgido de las inferiores de River como Exequiel Palacios.
El Diablito no entraba en los planes de Pep Guardiola para esta campaña y sonó para varios clubes europeos en los últimos días. El equipo inglés lo quería ubicar en el Girona, una de las instituciones pertenecientes al City Group; también estuvo en el radar de la Roma, que quería un acuerdo con una cláusula futura, algo que no convencía a los Cityzens. Finalmente apareció el Bayer Leverkusen, que en pocas horas presentó la oferta y se hizo con los servicios del futbolista.
Los dos factores que convencieron a la dirigencia del Manchester City fueron que el acuerdo no incluye una opción de compra y que el conjunto alemán se hará cargo del 100% del salario. Este mismo martes por la noche estará viajando a su nueva ciudad y mañana a primera hora se hará la revisión médica, firmará el contrato y será presentado ante la prensa.
Fuente: TyC Sports