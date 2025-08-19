El sanjuanino Thomas Castañeda, listo para competir en los Panamericanos Junior

Desde el pasado 9 de agosto, Asunción es sede de los Juegos Panamericanos Junior, un evento que reúne a cientos de atletas jóvenes de todo el continente. Entre los representantes argentinos aparece el sanjuanino Thomas Castañeda, quien tendrá una doble participación en triatlón.

El miércoles 20 de agosto será el turno de la competencia individual, mientras que el viernes 22 se disputará la posta mixta. Ambas pruebas se desarrollarán en la Playa San José, subsede ubicada en la ciudad de Encarnación. Junto a Castañeda competirán Emilia Vargas, Luna Román y Bautista Arbizu, con la conducción técnica de los entrenadores Roberto Delpodio y el también sanjuanino Lucas Méndez.

En la previa a su debut, Thomas habló desde la villa deportiva en Encarnación y contó cómo llega a este gran desafío:

“Antes de llegar a Asunción estuve entrenando en Guadalajara, México, con el equipo de Alfa y Luis Miguel Chávez. Me siento mejor preparado que en otras oportunidades, he progresado mucho en las tres disciplinas. Sé que el nivel es altísimo porque muchos países cuentan con mucho apoyo y pueden competir afuera con frecuencia. Yo no tengo tantas posibilidades, aunque la preparación en México fue clave. Confío en que puedo tener un buen resultado, dependerá de cómo se dé la carrera. Tengo muy buenas expectativas y voy a dar todo para dejar al país lo mejor posible”.

Con esa motivación y un presente deportivo en ascenso, Castañeda buscará dejar su huella en un escenario que representa una gran vidriera internacional para los jóvenes talentos del deporte.