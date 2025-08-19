martes 19 de agosto 2025

Cartón lleno

La ciclogénesis pega fuerte en San Juan: tras las lluvias, una seguidilla de viento Zonda, Sur y frío

En medio del fenómeno que afecta a gran parte del país, el especialista sanjuanino Germán Poblete detalló qué sucederá en la provincia durante los próximos días.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La ciclogénesis impacta en San Juan y provocará cambios bruscos en la temperatura.&nbsp;

La ciclogénesis impacta en San Juan y provocará cambios bruscos en la temperatura. 

El país habla nuevamente sobre un proceso de ciclogénesis que está modificando el tiempo en varias provincias, y esta vez el fenómeno también se siente con fuerza en San Juan. Según explicó el climatólogo Germán Poblete, la lluvia que se registró durante la madrugada de este martes fue producto directo de esta baja segregada, y no será el único efecto: para esta semana se esperan viento Zonda, viento Sur, nuevas heladas y un descenso marcado de temperaturas, antes de que vuelvan los días más cálidos.

“Esta ciclogénesis, o baja segregada, de la que se está hablando en el país, tiene impacto en San Juan. Ya lo hemos notado con el viento y la llovizna que se registraron anoche y durante la madrugada de este martes. En Capital, por ejemplo, precipitaron 2,6 mm. Además, hubo neblinas, especialmente en zonas bajas. Y en los últimos días se registraron nevadas en la Cordillera”, detalló Poblete.

El especialista explicó que una ciclogénesis es “como una especie de espiral” que se mueve en altura generando baja presión, lo cual succiona el aire y provoca condensación y precipitaciones. “Por donde va pasando, genera una secuela de lluvias. Luego se desplaza como un bucle hacia el Río de la Plata, afectando también al Litoral y La Pampa”, aclaró.

El fenómeno seguirá impactando en San Juan en los próximos días. De acuerdo al pronóstico, el jueves será clave, ya que podría presentarse el primer Zonda de la temporada en bajar a superficie en el Valle del Tulum. Se espera también más nieve en alta montaña. Luego, el viento Sur marcará un giro en las condiciones, trayendo nubosidad, frío y heladas. Eso, para regresar después a los días templados.

Mirá el pronóstico día por día

Martes 19 de agosto: comenzó con lloviznas y una mínima de 6°C. Durante el resto del día se presenta más despejado, con una máxima de 20°C.

- Miércoles 20 de agosto: estará soleado, sin grandes cambios. Mínima de 6°C, máxima de 20°C.

- Jueves 21 de agosto: se espera viento Zonda desde las 17 aproximadamente, que afectará la zona de precordillera, el conurbano y el Valle del Tulum. El Zonda será moderado, con vientos de 20 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. La mínima será de 4 grados y la máxima de 24 grados.

- Viernes 22 de agosto: llega el viento Sur desde la mañana, que se intensificará al mediodía. El día será muy nublado, con una mínima de 6°C y una máxima de apenas 16°C.

- Sábado 23 de agostos: nuevo cambio. La mínima bajará a valores cercanos a 0°C, cielo parcialmente nublado y máxima de 14°C.

- Domingo 24 de agosto: vuelven los días más templados. Aunque la mínima seguirá cerca de 0°C, el cielo estará soleado y la máxima trepará hasta los 20°C.

- Lunes 25 de agosto: continuará el tiempo estable, con una mínima de 3°C y máxima de 21°C, bajo un cielo despejado.

