Caso Mario Alday

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital

Mientras tanto, desde la Justicia reconocieron que la investigación está muy encaminada. La Policía de San Juan trabaja intensamente para esclarecer el hecho y dar con los responsables, afirmaron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mario alberto alday crimen asesinato capital san juan
Fuentes del caso le indicaron a este diario que el hombre fue asesinado por asfixia, así lo arrojó el resultado de autopsia realizado en la Morgue Judicial. Según confirmaron, los autores lo habrían ahorcado hasta provocarle la muerte. Mientras tanto, aseguraron que la Policía de San Juan trabaja intensamente para esclarecer el hecho y dar con los responsables. Por otra parte, desde la Justicia reconocieron: “La investigación está muy encaminada”, dijo esporádicamente el fiscal coordinador Francisco Micheltorena de UFI Delitos Especiales.

El hallazgo del cuerpo de Alday se produjo en la mañana del lunes, en su casa de calle Juan Manuel Estrada, entre Segundino Navarro e Independencia. El hombre fue encontrado de espaldas, atado de pies y manos con trapos que serían de su propia vivienda. Tenía cortes en la cara, quemaduras leves y signos de haber sido atacado violentamente.

Fuentes del caso confirmaron que Alday era jubilado. Según afirmaron, trabajó en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Fuentes del caso confirmaron que Alday era jubilado. Según afirmaron, trabajó en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

En un principio, los vecinos alertaron a Bomberos por un incendio en la propiedad, cerca de las 10:20 horas. El fuego no se propagó porque la habitación donde estaba el jubilado permanecía cerrada. Cuando los efectivos lograron ingresar, se toparon con la escena del crimen.

Desde ese momento, los investigadores comenzaron a reunir testimonios y registros de cámaras de seguridad de la zona para establecer los movimientos previos al ataque. Todo indica que los agresores intentaron prender fuego al cuerpo en el colchón, aunque no lograron su cometido.

El caso es investigado por los fiscales de la UFI Delitos Especiales Iván Grassi y Francisco Micheltorena, con el fiscal Sebastián Gómez a cargo del procedimiento, junto a los ayudantes fiscales Agostina Pérez y Adrián Elizondo.

