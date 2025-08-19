Meten presos a dos ladrones que le robaron a un turco y a una rumana en Albardón: "Ellos querían cocaína, por eso teníamos su celular"

Los dos sujetos con antedecentes que quedaron bajo prisión preventiva por estar sospechados del robo al turistas turco y la turistas rumana.

El fin de semana pasado, salió a la luz que dos turistas, un hombre de origen turco y una mujer rumana, supuestamente, habían sido violentamente asaltados mientras acampaban en Albardón . Por el hecho, aprehendieron a dos sujetos, quienes este martes se presentaron ante el juez y quedaron presos preventivamente. Allí, además de conocerse que ambos habían comenzado a salir del Penal recién en mayo pasado, se escucharon sus insólitos argumentos. Uno de ellos aseguró: “Querían cocaína, por eso teníamos su celular”.

El hecho ocurrió el sábado por la noche, en un descampado ubicado sobre Ruta 40, a la altura del cementerio de Albardón. Las víctimas, identificadas como Temir (de nacionalidad turca) y Pauna Ana (de origen rumano), estaban acampando como parte de su recorrido mochilero cuando fueron sorprendidos por dos hombres que los despojaron de sus pertenencias, entre ellas un celular Samsung S25.

image Cristian Gerarduzzi, fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Los acusados, identificados como David Santiago y Washington Poblete, fueron detenidos a tan solo 20 minutos del ataque por efectivos de la Comisaría 18ª, luego de que las víctimas los reconocieran.

Ambos fueron imputados por robo agravado por el uso de arma blanca y en despoblado, y el juez les dictó dos meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Los dos tienen antecedentes penales: Santiago había recuperado la libertad el 14 de mayo, mientras que Poblete comenzó a gozar de salidas transitorias el 30 de mayo.

image Los abogados defensores oficiales de los acusados.

Durante la audiencia, los acusados negaron haber cometido el robo. Incluso, intentaron justificar su presencia con los turistas con frases que generaron sorpresa en la sala. Santiago declaró: “Quiero dejar en claro que estuvimos con la pareja y nunca les robamos. Emir dijo de querer consumir cocaína y fuimos a comprarle. Estuvimos con ellos. No sé por qué dicen que necesitaban traductor si hablaban muy bien ellos el idioma”.

Además, alegó que el propio turista les ofreció su teléfono a cambio de drogas y dinero: “El turco nos ofreció el celular y decía que quería plata y droga. Nosotros le dejamos cosas nuestras e íbamos a volver, pero ahí cayó la policía con ellos”.

Ambos acusados cerraron con una frase que intentó derribar la acusación pero que, para los investigadores, refuerza su participación en el hecho: “Si teníamos intenciones de robarles, no les íbamos a robar solo el celular. Para qué íbamos a robarle el teléfono si le hubiéramos robado todo”.

image El juez Gabriel Meglioli les dio dos meses de prisión preventiva a los acusados por el robo a los turistas extranjeros en Albardón.

La causa sigue su curso mientras se analizan pruebas y testimonios. Por ahora, Santiago y Poblete permanecerán tras las rejas mientras la justicia investiga lo ocurrido.