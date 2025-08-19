Una mujer fuera de sí provocó destrozos en el Rawson: rompió el mostrador, una Virgen y hasta un auto en la calle

Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este lunes en el Hospital Rawson, c uando una mujer de 37 años desató un violento episodio que terminó con importantes destrozos dentro y fuera del nosocomio.

Según informaron desde la Comisaría 5° , la detenida fue identificada como Cortez Victoria Abril , quien ingresó al hospital y comenzó a causar daños en distintas instalaciones. Rompió los vidrios del sector de admisión de pacientes, dañó una imagen de la Virgen, golpeó un buzón de quejas y tumbó un monitor.

La furia de Cortez no se limitó al interior del hospital: en el exterior destrozó el parabrisas de un vehículo Chevrolet Onix que estaba estacionado frente a un local comercial de la zona, perteneciente a Full Time.

Los damnificados resultaron ser la administración pública del Hospital Rawson y el propietario del vehículo, identificado con el apellido Castro.

Personal policial logró reducir a la mujer y trasladarla a sede policial. Desde la UFI Flagrancia dispusieron el inicio del procedimiento correspondiente por daño simple y agravado en concurso real. Hasta el momento, no trascendieron los motivos que llevaron a Cortez a protagonizar un ataque de tal magnitud.