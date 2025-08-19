El día que Huaco tocó el cielo con las manos

Inolvidable. Así podría rotularse el ascenso del 2014 para los hinchas, los jugadores y los dirigentes del Atlético Huaco , que hoy sueña con repetir esa gran hazaña que desató la alegría de todo un pueblo y que sus protagonistas lo reviven como si hubiera sido ayer. Fue un 13 de diciembre cuando venció por 4 a 2 a Niquivil en la final para el infarto, lo que representó su regreso a la primera división después de 56 años.

Pasiones del interior Huaco, el club que palpita en el corazón de un pueblo, fue fundado el mismo día que River y tiene a una mujer como presidenta

Según los reportes de la época, el conjunto huaqueño corrió siempre desde atrás. Lo empató dos veces y lo dio vuelta en el segundo tiempo, tras finalizar los primeros 45 minutos 2 a 1 abajo. Yoni Andrada, José Páez y Lali Olivares fueron los héroes de la tarde luego de convertir los goles más gritados de los últimos años.

El recuerdo de aquella gesta todavía emociona a Carlos Tejada, capitán actual del equipo de Primera. Las lágrimas en sus ojos se anticipan, cuando la conquista del título de la segunda división y el histórico paso a la máxima categoría del fútbol jachallero se introducen en su relato. Es como si las imágenes comenzaran a reproducirse en su mente, al mismo rito que su corazón se acelera por la emoción de lo vivido.

“Teníamos el apoyo de toda la gente, fue un año duro, nos costó mucho llegar porque estamos retirados de todo acá. Estamos alejados, no tenemos ayuda de nada, por eso todo el esfuerzo lo hace la gente del club”, reconoce el jugador que repasa el momento en que se sintieron coronados de gloria y tocaron el cielo con las manos.

f9f52a4b-0eac-401d-b925-5c91bc96c620 Vuelta olímpica en casa. Tras ganar la final y ascender, el plantel y sus hinchas dieron la vuelta en su propia cancha

En el camino, Atlético Huaco se había impuesto sobre Boca del Médano, San Martín de La Represa y el propio Niquivil, en el encuentro de ida. Tal triunfo que fue motivo de una extensa caravana por el distrito jachallero representó el gran regreso a la elite del fútbol del norte, después de su ingreso a las competencias de la Liga Jachallera en 2007.

La campaña tuvo un sabor especial, no sólo por el resultado deportivo, sino por el sacrificio que implicó. “Costó mucho llegar, pelearla, pero bueno, con el apoyo de todo Huaco se pudo, se nos dio ese año y fue algo increíble. Después de siete años se logró el tan ansiado ascenso, fue un orgullo para todo el pueblo”, declara al mismo tiempo que su voz se quiebra de emoción quien, lamentablemente, no pudo estar presente en la gran final.

DSC_0741

Es que el futbolista, como todo deportista amateur, debía cumplir con sus obligaciones laborales y ese mismo día en que su escuadra disputaba la final debía cumplir funciones en la mina Gualcamayo. “No me tocó estar por cuestiones de trabajo. Estaba en la parte subterránea, donde no hay señal de nada, así que cuando llegué al hotel ahí recién me enteré de lo que pasaba. Fue una alegría inmensa porque era algo que había soñado todo el grupo. Lloré y todo, me emocioné”, confiesa.

Acorde analiza, la conquista tuvo un significado profundo para toda la comunidad. “Fue algo único, porque acá en el pueblo (Atlético Huaco) es el único club que está en la Liga Jachallera. Estamos representando a todo Huaco, no es solamente el club”, destaca el mediocampista con gol.

IMG-20250817-WA0097 De izquierda a derecha, tres protagonistas del ascenso, de adentro y afuera de la cancha, Cristian Olivares, Carlos Tejada y Luis Castro

Por su parte, Cristian Olivares también guarda intacto en la memoria aquel partido que los consagró tras militar durante 7 años en la B. “Esa gran final que se jugó acá, teníamos toda nuestra gente del pueblo apoyándonos y fue algo impresionante”, rememora quien tuvo paso por el fútbol porteño mientras dirige su mirada hacia el campo de juego.

Quien sí tuvo el honor de correr hasta el cansancio para perpetrar el hito y que, a sus 42 años, todavía sigue defendiendo la camiseta del club reconoce la alegría que significó para la localidad entera. “Fue algo muy lindo para el pueblo ”, remarca el mismo que prepara físicamente a sus compañeros en los entrenamientos y que vuelca sus conocimientos entre los suyos.

330ecde9-4fe9-4033-b208-0359a6426dad

Luis Castro, que integra el plantel que sueña con liberar una vez más la celebración popular, en aquel entonces vivió todo desde la tribuna. Como hincha, sufrió y después festejó con desahogo, por lo que al recuerdo no hay quien se lo quite. “Lo llevamos muy dentro nosotros, fue algo hermoso. Todos vivimos un sentimiento muy especial por el club, ya sea en la cancha o en la tribuna”, destaca.

El sentido de pertenencia nace con los primeros pasos dentro de una institución, pero son conquistas como las del ascenso las que afianzan esa conexión única entre el hincha y el escudo. Es por eso que la mujer que hoy preside al club, Érica Fuentes, admite que el ascenso los marcó a fuego y para siempre.

20fef0f4-8c6a-4bfa-a6df-73f66832d58b

“Fue un triunfo muy celebrado porque acá todo es a pulmón, lo poco o lo mucho que conseguimos lo valoramos un montón, porque estamos lejos de todas las posibilidades y la lucha es diaria”, sostiene la dirigente que alienta desde la tribuna como una hincha más y que trabaja para que momentos épicos como el que recuerda se vivan otra vez.

Aunque reconoce que no creían que podían conseguir la victoria y codearse más tarde con los grandes del fútbol de Jáchal, la mujer que fue parte de una fiesta memorable asegura que nunca experimentaron algo igual y, por eso, declara que la huella es imborrable: “Todos lo tenemos grabado en nuestro corazón”.

IMG-20250817-WA0113

La histórica formación del rojinegro

Pablo Soria; Raúl Aballay, Llanos, Raúl Gordillo, Franco López; Alejandro Olivares, Guillermo Guevara, Cristian Olivares, Fabricio Carrizo; José Páez, Yoni Andrada. DT: Eduardo Barros-Miguel Quiroga.