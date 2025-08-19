Salas, listo para la revancha con Libertad: ¿va de titular o espera en el banco?

La mejor noticia que recibió River en la última semana no solo pasó por el gran triunfo sobre Godoy Cruz en el Clausura , sino también por la recuperación de Maximiliano Salas . El delantero ex-Racing, que arrastraba un esguince de rodilla, ya está a disposición de Marcelo Gallardo y podría reaparecer nada menos que en la revancha de este jueves ante Libertad , por los octavos de final de la Copa Libertadores .

En el Monumental Con un doblete de Driussi y otro de Galoppo, River le ganó al Tomba y llega entonado a la vuelta de Copa Libertadores

El Muñeco planea llevarlo de a poco y por eso lo más probable es que Salas vaya al banco de suplentes. La idea es darle rodaje sin apurarlo, ya que lo considera una pieza fundamental del ataque. Cuando sumó minutos a principios de temporada, fue el hombre que revolucionó la intensidad ofensiva de River, justificando el esfuerzo que la dirigencia hizo por contratarlo tras un áspero conflicto con Racing.

Su regreso se da en un momento clave: Sebastián Driussi volvió a ser titular después de dos meses de inactividad y lo hizo con una actuación estelar frente a Godoy Cruz, donde marcó dos golazos y se posicionó como el centrodelantero indiscutido. A su lado, Facundo Colidio viene de buenas presentaciones y se ganó la confianza de Gallardo para ser parte del tridente ofensivo.

La pregunta es inevitable: ¿cómo armará la delantera ideal el DT con todos a disposición? En los ensayos previos a su lesión, Salas funcionó como extremo derecho, con Colidio por izquierda y Driussi como referencia de área. Ese 4-3-3 es el esquema preferido del Muñeco y, con la versatilidad de Driussi para retrasarse y asociarse como falso 9, el ataque promete dinamismo, gol y juego asociado.

Claro que la ecuación no es tan simple. La presencia de tres delanteros de jerarquía deja en duda el lugar de Juan Fernando Quintero, quien regresó para ser la carta mágica en ofensiva. Gallardo tendrá que elegir entre sacrificar al enganche o rediseñar el sistema para incluirlo.

Por lo pronto, el regreso de Salas se concretará ante Libertad, aunque sea desde el banco. La verdadera prueba para ver el nuevo ataque de River llegaría el martes, cuando el Millonario visite a Lanús por la sexta fecha del Clausura. Allí, el Muñeco podría juntar por primera vez a Driussi, Colidio y Salas, y empezar a darle forma a la delantera que tanto imaginó.