domingo 17 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En el Monumental

Con un doblete de Driussi y otro de Galoppo, River le ganó al Tomba y llega entonado a la vuelta de Copa Libertadores

El Millonario se impuso 4-2 frente a Godoy Cruz, por la fecha 5 del campeonato de Primera División. Con esta victoria, llega dulce a la vuelta con Libertad, donde tendrá que dar el golpe frente a su gente para pasar a los cuartos de la cita internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gylk58cWcAApZni
image
Gylm3D1XwAACF7m

En un encuentro vibrante y repleto de emociones, River se impuso 4-2 a Godoy Cruz en el Monumental y continúa como líder de la Zona B del Torneo Clausura. El equipo de Marcelo Gallardo, que apostó por una formación alternativa pensando en la revancha de Copa Libertadores ante Libertad, mostró solidez ofensiva y eficacia en los momentos claves.

Lee además
José Castilla, un enamorado de Alianza. 
Estilo de vida

José Castilla, un eterno del handball y enamorado de Alianza: "Juego con las mismas ganas desde que tenía 15"
Foto: Ramiro Gómez.
Desahogo

Video: ayudado por los rebotes, así fue el primer grito de Leandro Paredes desde su regreso a Boca

Sebastián Driussi fue una de las grandes figuras de la tarde, marcando dos golazos que encendieron al público millonario. También se destacó Giuliano Galoppo, autor de un doblete que cerró una actuación contundente del equipo. Por el lado del conjunto mendocino, Agustín Auzmendi aportó los dos descuentos que mantuvieron con vida a Godoy Cruz hasta los últimos minutos.

Con este triunfo, River se mantiene en la cima del grupo y llega envalentonado al cruce copero del jueves. Sin embargo, no todas fueron buenas noticias: Fabricio Bustos y Juan Fernando Quintero debieron ser reemplazados por molestias físicas, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de cara a un compromiso clave por la Libertadores.

El Millonario cerró la jornada con una sonrisa, pero ahora espera los resultados de los estudios médicos para saber si podrá contar con dos piezas importantes en el tramo decisivo de la temporada.

Temas
Seguí leyendo

¡Desahogo Xeneize! Boca se sacó la mufa, goleó a la Lepra y ganó después de 120 días

Video: vuelco, más de diez giros y un auto destrozado en el TC2000 de General Roca

Unión y Trinidad, los líderes del campeonato sanjuanino

Video: golazo de tiro libre y festejo especial de Julián Álvarez

"La camiseta de Boca se tiene que transpirar": el mensaje que le dejaron al plantel en la visita a Mendoza

Las Verdinegras golearon a Atenas y son campeonas de la Copa de Oro

Otra vez incidentes en el fútbol sanjuanino, con la cancha de Peñarol como escenario

Los Pumas fueron vapuleados por los All Blacks en el Rugby Championship

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: vuelco, mas de diez giros y un auto destrozado en el tc2000 de general roca
Tremendas imágenes

Video: vuelco, más de diez giros y un auto destrozado en el TC2000 de General Roca

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo
Bochorno

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad
Rawson

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan
Tensión en el peronismo

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan

Víctor Emanuel Villarreal, alias “Bicho”.
Impactante

Cumpleaños violento en Rivadavia: uno de los "Bicho" Villareal sufrió una paliza después de darle un sillazo a un menor

Video: el símbolo de la alegría de grandes y chicos en el Parque de Mayo video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: el símbolo de la alegría de grandes y chicos en el Parque de Mayo

Te Puede Interesar

Uno por uno, todos los candidatos que tendrá San Juan en las Elecciones Legislativas 2025
Rumbo a octubre

Uno por uno, todos los candidatos que tendrá San Juan en las Elecciones Legislativas 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan
SMN.
SMN

¿Nubes y lluvias aisladas?: así estará el tiempo este lunes en San Juan

La primera foto de Orrego y sus candidatos para competir el 26 de octubre
Elecciones

La primera foto de Orrego y sus candidatos para competir el 26 de octubre

¡Desahogo Xeneize! Boca se sacó la mufa, goleó a la Lepra y ganó después de 120 días
Domingo feliz

¡Desahogo Xeneize! Boca se sacó la mufa, goleó a la Lepra y ganó después de 120 días

El mileísmo sanjuanino presentó sus candidatos para defender la libertad y anticipó una reunión con Karina
Este domingo

El mileísmo sanjuanino presentó sus candidatos para "defender la libertad" y anticipó una reunión con Karina