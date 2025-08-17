Con un doblete de Driussi y otro de Galoppo, River le ganó al Tomba y llega entonado a la vuelta de Copa Libertadores

En un encuentro vibrante y repleto de emociones, River se impuso 4-2 a Godoy Cruz en el Monumental y continúa como líder de la Zona B del Torneo Clausura. El equipo de Marcelo Gallardo, que apostó por una formación alternativa pensando en la revancha de Copa Libertadores ante Libertad, mostró solidez ofensiva y eficacia en los momentos claves.

Sebastián Driussi fue una de las grandes figuras de la tarde, marcando dos golazos que encendieron al público millonario. También se destacó Giuliano Galoppo, autor de un doblete que cerró una actuación contundente del equipo. Por el lado del conjunto mendocino, Agustín Auzmendi aportó los dos descuentos que mantuvieron con vida a Godoy Cruz hasta los últimos minutos.

Con este triunfo, River se mantiene en la cima del grupo y llega envalentonado al cruce copero del jueves. Sin embargo, no todas fueron buenas noticias: Fabricio Bustos y Juan Fernando Quintero debieron ser reemplazados por molestias físicas, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de cara a un compromiso clave por la Libertadores.

El Millonario cerró la jornada con una sonrisa, pero ahora espera los resultados de los estudios médicos para saber si podrá contar con dos piezas importantes en el tramo decisivo de la temporada.