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Actividad

River Plate realizará pruebas de jugadores en Rawson para chicos de toda la provincia

La jornada será gratuita y se realizará el 20 de marzo en el Complejo El Bosque de Villa Krause. Captadores oficiales del club evaluarán a niños de las categorías 2013 a 2019 que quieran mostrar su talento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Municipalidad de Rawson realizará una jornada de pruebas futbolísticas para chicos que sueñan con llegar a uno de los clubes más importantes del país. La actividad, organizada a través de la Dirección de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, contará con la presencia de captadores oficiales de River Plate y se desarrollará el próximo viernes 20 de marzo.

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La convocatoria será en el Complejo Complejo El Bosque, ubicado en la intersección de calle Lemos y Chino Saldaño, en Villa Krause. La participación será gratuita y está dirigida a chicos de las categorías 2013 a 2019, quienes podrán asistir sin importar el departamento de la provincia en el que residan.

Desde la organización señalaron que la iniciativa busca generar una oportunidad concreta para que jóvenes futbolistas sanjuaninos puedan ser observados por captadores del club, promoviendo el deporte y el desarrollo integral de niños y adolescentes.

La jornada estará dividida en dos turnos para facilitar la evaluación de los jugadores. Por la mañana jugarán las categorías 2013 a las 9:00, 2014 a las 10:00 y 2015 a las 11:00. En tanto, por la tarde será el turno de las categorías 2016 a las 16:00, 2017 a las 17:00 y las categorías 2018 y 2019 a partir de las 18:00.

Las pruebas estarán encabezadas por los captadores oficiales Luis Pereyra y Mario Moreno, quienes observarán el desempeño de los jóvenes futbolistas durante toda la jornada.

Desde la organización solicitaron a los participantes asistir con ropa deportiva adecuada y llevar su propia botella de agua para mantenerse hidratados durante las evaluaciones. Para consultas o mayor información, los interesados pueden comunicarse con “Catita” Moreno al teléfono 264 502 7409.

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