Destrozos en la Difunta Correa, apenas inauguradas las históricas obras: pondrán cámaras antivándalos

La alegría por la transformación del paraje Difunta Correa , un símbolo de fe y turismo para San Juan , se vio empañada este fin de semana por actos de vandalismo que afectaron las flamantes instalaciones apenas inauguradas el pasado viernes. A pesar de la masiva afluencia de público, que alcanzó picos de entre 10.000 y 15.000 personas por día, hubo daños intencionales y robos de elementos en el sector de los baños y la zona de parrilleros.

Mauricio Camacho , administrador del paraje, expresó su malestar ante esta situación, señalando que los incidentes ocurrieron principalmente el domingo y el lunes. Al respecto, el funcionario detalló que “Nos encontramos con esta situación de que habían aflojado el inodoro, se han robado tapas de los pestillos de puertas. Hay elementos, por ejemplo, las válvulas de descarga de los inodoros que están con una tapita que no va a servir. Es muy triste. Los daños han sido en los baños. En las otras cosas por ahí que siempre pasa, ves una pintura nueva en los parrilleros y con el mismo carbón que queda empezar a marcar con los nombres y cosas que, si está el parrillero pintado alrededor, está pintadito, cosas pintadas, han sido más que nada los baños. Esto ha sido lo que nos ha alertado”.

Camacho, en diálogo con Radio Sarmiento, subrayó que, aunque el cálculo económico exacto aún no se ha determinado, la preocupación está en la falta de cuidado hacia una inversión realizada con el esfuerzo de todos los sanjuaninos.

Cámaras antivándalos

Ante la gravedad de los hechos, el Secretario de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado, confirmó este miércoles en rueda de prensa que ya se están tomando medidas para prevenir futuros incidentes, especialmente considerando la proximidad de eventos masivos como la Cabalgata a la Difunta Correa y Semana Santa.

Delgado realizó un pedido especial a la sociedad sanjuanina para proteger el patrimonio común: “Hemos tomado conocimiento, hemos tenido reuniones también, comunicación con las autoridades de la Difunta Correa y vamos a fortalecer la presencia policial en la zona, pero también hay que hacer un llamado a la comunidad porque lo que se ha realizado en la Difunta Correa es histórico. Hace muchos años que no se hacía una obra de esta envergadura. Por eso también se pide a todos los sanjuaninos que cuidemos y aquella persona que produzca un daño, bueno, que haya un sanjuanino que lo esté mirando y llame inmediatamente al 911 para empezar a tomar conciencia que estas cosas hay que cuidarlas”.

Para reforzar la vigilancia, se contempla la instalación de un nuevo sistema de cámaras de seguridad monitoreadas por el CISEM. Actualmente, el paraje cuenta con cámaras en la zona alta del santuario y las alcancías, pero el plan es colocar entre 15 y 20 dispositivos adicionales en puntos estratégicos como los nuevos galpones y áreas de estacionamiento. Además, se espera que en un plazo de tres a cuatro meses esté finalizada la nueva unidad operativa de la Policía Rural sobre la Ruta 141, lo que permitirá un control permanente y más efectivo en el corazón del paraje. Mientras tanto, la presencia policial se multiplicará durante los fines de semana para garantizar tanto la seguridad del turista como la integridad de las obras.

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Una transformación integral

Las obras inauguradas recientemente representan una intervención histórica que buscó ordenar el predio y mejorar los servicios para los miles de promesantes que llegan cada año. Los trabajos incluyeron la renovación de áreas comerciales y gastronómicas, así como la incorporación de nuevos espacios para la circulación peatonal con veredas, rampas de accesibilidad y soluciones para personas con discapacidad o adultos mayores. Se instaló iluminación LED en todo el complejo, nueva cartelería orientativa y señalización, además de bancos, áreas de descanso y un parador específico para camioneros en la Ruta Nacional 141. Entre los nuevos elementos destacados se encuentran los tótems de ingreso que fortalecen la identidad del lugar y un escenario de grandes dimensiones destinado a futuras actividades culturales y encuentros comunitarios.