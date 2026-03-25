Juan José Orrego anunció que Santa Lucía tendrá su parque este año, ¿cuándo?

Juan José Orrego dio por iniciado el ciclo de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de Santa Lucía. Lo acompañaron otros intendentes, legisladores y ministros provinciales.

"Entre fines de octubre y principios de noviembre vamos a estar inaugurando el parque más importante que tiene San Juan ”. Con estas palabras, el intendente de Santa Lucía , Juan José Orrego , confirmó la fecha de finalización de uno de los proyectos más ambiciosos de su gestión. El jefe comunal resaltó la relevancia de este espacio al definirlo como un lugar “educativo, cultural, social, deportivo y turístico”, que servirá de contención para todos los vecinos del departamento.

El anuncio oficial se realizó en el marco de su discurso de apertura del Período de Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante, un acto que el mandatario calificó como un momento para "mirar el camino recorrido" y proyectar el futuro de la ciudad.

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Respecto a los detalles del parque, Orrego destacó en su discurso el avance de lo que consideró como un "gran sueño": “Estamos hablando del Parque de Santa Lucía, ubicado en La Legua. Ya hemos dado pasos concretos: se realizó la nivelación del suelo, soterrado de servicios para evitar contaminación visual y la construcción de los sanitarios. Contará con un Planetario único, un Anfiteatro, sectores gastronómicos y espacios pensados para nuestras mascotas. Será, sin dudas, el parque más lindo de San Juan”.

El predio de seis hectáreas tendrá cuatro ingresos (por calles Yrigoyen, Pellegrini y el Barrio Brisas del Sauce) y está diseñado para promover la vida saludable con circuitos de calistenia, senderos para patinaje y atletismo.

Orrego cerró su discurso agradeciendo el apoyo del gobernador Marcelo Orrego y reafirmando su compromiso con la comunidad: “Creo en Santa Lucía y en su gente. Con trabajo y unidad vamos a salir adelante”.

Balance de gestión: Salud, Educación y un plan de obras récord

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Más allá del anuncio del parque, Orrego realizó un repaso detallado por las diversas áreas municipales, destacando la eficiencia administrativa para lograr objetivos en un contexto económico complejo.

Salud y Acción Social: El intendente subrayó que “para nosotros, la salud no es un gasto, es una inversión social”. Detalló que en 2025 se realizaron más de 3.900 prestaciones médicas y se fortaleció el Programa de Desarrollo Infantil en los 8 jardines maternales (CDI).

Obras Públicas e Iluminación: Santa Lucía se encamina a ser un modelo de modernización. “Estamos cerca de completar el 100% de cobertura LED en nuestras calles”, afirmó Orrego, mencionando obras en Avenida Libertador y el Lateral de Ruta 20. Además, destacó los más de 27 kilómetros de nuevo asfalto realizados junto a la Provincia en barrios como Héroes de Belgrano y Colón.

Seguridad y Servicios: Se anunció la incorporación de 10 unidades 0 km Toyota Corolla Cross para optimizar la asistencia en el territorio, financiadas íntegramente con fondos municipales. Asimismo, destacó la labor del área de servicios que posiciona al departamento como un “ejemplo de limpieza y orden” en la provincia.

Deporte y Cultura: El intendente celebró el éxito del Santa Lucía MX Park y la Carrera Nocturna, que convocó a más de tres mil atletas. En cultura, resaltó las ferias dominicales y los talleres gratuitos que buscan dar oportunidades reales de desarrollo a jóvenes y adultos.

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