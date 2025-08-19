Confirman el día y la hora en que San Martín jugará con River en el Monumental

Después del empate frente a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes, se conoció cuándo San Martín se medirá con River, por la séptima fecha del Torneo Clausura de Primera División. El conjunto sanjuanino llegará necesitado de puntos al Monumental, en un duelo que promete y mucho.

Este martes, desde el club anunciaron que el enfrentamiento será el domingo 31 de agosto desde las 19.15hs.

Con un presente irregular en el torneo, los dirigidos por Leandro 'Pipi' Romagnoli, buscarán dar el batacazo en una cancha difícil, mientras que River, con su gente y su localía, intentará seguir prendido en los puestos de arriba.

San Martín dio batalla y sacó un empate con sabor a poco frente a Talleres

El equipo sanjuanino empató 0-0 ante el Tallarín, en el cierre de la fecha 5 del campeonato de Primera División. San Martín sigue sin ganar en la lucha por la permanencia en la categoría. Matías Borgogno fue la figura del partido ante el local, que se fue abucheado por sus hinchas. Se vienen partidos durísimos y todas finales.