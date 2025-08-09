sábado 9 de agosto 2025

Los puntajes

Un Verdinegro, flojo y reprobado: el uno por uno de los jugadores

San Martín perdió 1-0 frente a Sarmiento de Junín, en la 4ta fecha del calendario Clausura. No la pasó bien, no concretó y lo pagó caro con una derrota casi condenable en la zona baja de los promedios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Borgogno (5): no tuvo mucho trabajo en el área. En la jugada del gol nada pudo hacer.

Cáseres (6): firme y una muralla. Impasable con la pelota de arriba. De lo mejorcito del partido.

Recalde (2): bajo de puntos porque duró poco su estadía en el partido. Sufrió un cabezazo que lo sacó de partido y tuvo que salir reemplazado por Burgos.

Portillo (3): a comparación de otros partidos, se lo vio apagado. Se notó mucho su ausencia por la banda.

Diarte (3): impreciso. El hincha le remarca cada partido que no retroceda y que saque de atrás el equipo.

Salle (3): no fue su tarde. Siempre se destaca por su labor, pero no hizo la diferencia. Se sintió su falta de conexión.

Watson (5): otro de lo mejorcito del campo. Metió, trató de jugar, pero no hiló con los de arriba. Sacó varios zapatazos desde afuera.

Jaurena (3): se lo notó perdido en la cancha. Nunca conectó con Watson y no le quedó limpio el espacio para mandarse al ataque.

Tijanovich (4): peleó como siempre. La única que le quedó estaba solo y la desperdició.

T. Fernández (2): flojo partido. Empujó algunas que tuvo, pero nunca entró en partido.

Maestro Puch (4): luchó como siempre y cada vez que le tocó. Estaba muy solo arriba. Le falta un compañero.

Temas
