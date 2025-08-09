Golpazo para San Martín: lo perdió en lo último ante Sarmiento y los jugadores se fueron silbados

En un duelo clave por la permanencia, San Martín volvió a dejar pasar una oportunidad de oro. Este sábado, en el Hilario Sánchez , cayó 1-0 frente a Sarmiento de Junín por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El tanto lo marcó Gastón González, que fue convalidado por el VAR a los 38 minutos del segundo tiempo.

El partido se jugó con mucha tensión y pocas emociones claras. San Martín tuvo la más clara en el final, cuando un cabezazo encontró bien parado al arquero Lucas Acosta, que aseguró los tres puntos para el Verde. Antes, el encuentro parecía destinado al empate, pero una jugada a balón parado terminó inclinando la balanza para la visita.

WhatsApp Image 2025-08-09 at 14.37.25

El Verdinegro, que venía necesitado de puntos, no logró aprovechar su localía y sigue hundido en el fondo de las tablas. La hinchada, molesta por el rendimiento y los resultados, despidió al equipo con silbidos.

Sarmiento, por su parte, se llevó una victoria vital en su lucha por no descender, cortó una racha sin triunfos y sumó oxígeno para la próxima fecha.