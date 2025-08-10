domingo 10 de agosto 2025

Momento especial

La Loca Banda del TC copó San Juan: amistad, carnaval y pasión fierrera

Un grupo de amigos de distintas provincias recorre el país siguiendo al Turismo Carretera. Este domingo dijeron presente en el Desafío de las Estrellas, con banderas, asado y un amor incondicional por los motores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-10 at 2.19.56 PM (1)

Entre el rugido de los motores y el clima de fiesta que hubo en el Autódromo El Villicum, un grupo de fanáticos hizo sentir su presencia: La Loca Banda del TC.

Se trata de un grupo de amigos que llegó a vivir el Desafío de las Estrellas desde Chaco, Santa Fe, San Luis, Mendoza, Buenos Aires y San Juan, unidos por la pasión por el Turismo Carretera. No hay una sola marca que los identifique: Ford, Chevrolet, Dodge, Torino y Toyota tienen su hinchada en esta gran familia fierrera.

image

Javi, uno de los promotores, explicó que todo se organiza a través de un grupo de WhatsApp. “Nos juntamos para ir a todas las carreras que podemos. A las del sur viaja otra parte de la banda, pero siempre estamos presentes en la ruta del TC. Esto es familia, amistad, pasión”, aseguró, mientras señalaba una bandera con la frase que los define: ‘Amistad y carnaval’.

La logística es simple pero infaltable: asado, bebidas frescas y muchas anécdotas. “Hoy el asado lo hizo Miguel, de San Juan. No puede faltar un buen asado y una Coca o un Levité en una reunión del TC”, contó Javi entre risas.

