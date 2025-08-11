lunes 11 de agosto 2025

Seguidilla mortal

Números que impactan y duelen: más de 40 muertes por siniestros viales en San Juan

Desde Familias del Dolor vienen anunciando su preocupación por la cantidad de víctimas fatales que se registraron en la provincia este año y, a través de una de sus representantes, aseguran que la principal causa de la tragedia es la imprudencia. "No se mide el riesgo", afirman.

Por Luz Ochoa
Un motociclista murió tras chocar con un camión en el trágico cruce de Ruta 40 y Calle 11, en Pocito, hace una semana atrás

Dos muertes por siniestros viales en menos de 24 horas se registraron en San Juan y aunque el dato resulta llamativo, es la segunda vez en poco tiempo que se produce una seguidilla mortal. Es que, a principios de julio, la cifra récord fue de tres fallecidos en un mismo día y, por tal motivo, la preocupación de organizaciones como Familias del Dolor se hace sentir.

Jáchal de luto: un cabo de la Policía murió en un vuelco durante la madrugada
Accidente fatal

Jáchal de luto: un cabo de la Policía murió en un vuelco durante la madrugada
Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril
En la Ruta 20

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril

Con un 2024 que concluyó con 77 víctimas fatales, este 2025 parecería no ser la excepción pues, en lo que va del año, los muertos por choques y vuelcos en las calles y rutas sanjuaninas serían 42. Si bien el número no es oficial, es el que se desprende de las notas periodísticas que se hicieron eco de los lamentables episodios y sirve como referencia de la realidad que golpea.

WhatsApp Image 2025-08-10 at 21.23.05
Un ciclista fue atropellado por un camión que trasladaba un auto del TC en Ruta 20

Desde la asociación que nuclea a familiares de víctimas fatales de siniestros viales señalan no sólo el alarmante número de muertes, sino también una de las causales de las tragedias que enlutan a la provincia y destrozan familias. En ese sentido, la representante de la entidad, Alejandra Nievas, advirtió sobre la gravedad de la situación y la necesidad de la toma de consciencia de todos.

“La verdad que hacía mucho que no teníamos tantos muertos en tan poco tiempo. Fueron tres en apenas 24 horas. Dentro de la asociación te encontrás desbordado con estos temas”, señaló Nievas respecto a los sucesos que se cobraron las vidas de un motociclista en Caucete, un ciclista del mismo departamento y de otro motociclista en La Bebida.

2
Un policía de Jáchal volcó con su automóvil y perdió la vida

La referente apuntó contra las conductas imprudentes y la falta de conciencia social: “Es muy difícil cambiar a la sociedad entera. Seguimos teniendo imprudencias y no tomamos conciencia de las consecuencias. No percibimos el riesgo. Con la inseguridad común nos cuidamos, ponemos rejas, gastamos dinero; pero en la inseguridad vial no nos cuidamos, y es gratis hacerlo. Tenemos esa idea de ‘a mí no me va a pasar’, hasta que pasa”.

Nievas calificó las muertes viales como “evitables” y rechazó las estadísticas que muestran leves reducciones. “Que me digan que este año tenemos cinco o seis muertos menos no cambia nada. Un 20% o un 30% menos no hace diferencia, porque todas son tragedias”, argumentó.

Además, recordó la comparación que hizo el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pedro Scarpinelli, sobre la magnitud del problema: “En el país mueren entre 4.500 y 5.000 personas por año en siniestros viales. Él decía: ‘¿Cuántas Malvinas tenemos?’, porque son cifras similares a las bajas que dejó esa guerra, y las repetimos año tras año”.

1
Lo que dejó la tragedia en el trágico cruce de Ruta 40 y Calle 11, en Pocito. Los motociclistas son los que encabezan la lista de víctimas fatales a causa de siniestros viales

Para Nievas, el drama vial es “una pandemia silenciosa que nadie toma en cuenta” y que exige acciones urgentes y sostenidas para evitar más muertes.

Durante el domingo, dos personas se sumaron a la trágica lista de víctimas: un policía de Jáchal, que volcó en Villa Mercedes; y un ciclista de 9 de Julio, que fue embestido por un camión en Ruta 20, entre Zapata y La Plata, donde se han producido múltiples tragedias. Exactamente, una semana atrás, un motociclista murió tras chocar con un camión en otra zona crítica: Ruta 40 y Calle 11, en Pocito.

